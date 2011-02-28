کم کاری و برگزاری جلسات بیهوده بیشترین تخلف مدیران آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر سلامت ظهر دوشنبه در نشست خبری از تشدید بازرسی و نظارت بر دستگاه های اجرایی وتشکل ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و شرکت های خصوصی و دولتی استان خبرداد و بیان داشت: در این خصوص تمامی مدیران دستگاه های اجرایی موظف شده اند جلسات خود را در غیر از وقت اداری برگزار کنند.

وی با بیان اینکه ارزیابی عملکر دستگاه ها اجرایی به صورت سالانه، تشدید بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی از اهم وظایف دفتر ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و رسیدگی به شکایات مردمی استانداری استان است اظهارداشت: دراین راستا با توجه تداوم این وظایف بررسی ها و ارزیابی ها صورت گرفته و شکایات مردمی تاکنون کم کاری، برگزاری جلسات بیهوده و عدم جوابگویی به مردم به بهانه برگزاری جلسات از بیشترین تخلفات مدیران دستگاه های اجرایی استان به شمار می رود.

این مقام مسئول با بیان اینکه 70 درصد از مراجعه کنندگان به عنوان ارباب رجوع به دستگاه های اجرایی درخواست مساعدت و کمک رسانی برای رفع مشکلات خود بوده اند بیان داشت: بیشترین نارضایتی مردم استان از دستگاه های خدمات رسان، عمران شهری و بانک ها و مدیریت اراضی استان است.

سلامت با اشاره به حضور بازرسان و ناظران این دفتر در شهرستانها خاطرنشان کرد: تاکنون این اقدام در هفت شهرستان ارومیه، نقده، مهاباد، پلدشت، شوط، چایپاره میاندوآب با حضور بازرسان و ناظران این دفتر اجرا شده و تا فروردین ماه سالجاری بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در تمام شهرستانها اجرا می شود.

مدیر‌کل دفتر ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و رسیدگی به شکایات مردمی استانداری آذربایجان غربی گفت: دراین سفرهای شهرستانی بازرسان پس از اخذ گزارش عملکرد از مدیران دستگاه های اجرایی و مستند سازی این گزارسات از طریق تحقیقات میدانی توسط بازرسان گزارش نهایی به مدیریت ارشد استان گزارش شده و براساس آن مدیران تشویق و تنبیه یا توبیخ می شوند.

وی با بیان اینکه با تشدید اجرای این طرح از شش ماه گذشته تاکنون مدیران زیادی در سطح استان عزل شده اند اعلام کرد: از هر شهرستان در این مدت زمان چهار الی پنج مورد عزل و یا توبیخ شده اند.

سلامت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه براساس اجرای این طرح مدیران دستگاه های اجرایی استان موظف به سفرهای استانی و مدیران شهرستانی نیز موظف به حضور در روستاها و مناطق محروم استان جهت رفع مسایل و مشکلات مردم شده اند گفت: حل مشکلات مردم به خصوص مناطق روستایی و محروم در اولویت کاری مدیریت استان قرار دارد.

رسیدگی به 230 هزار ‌نامه مردمی در دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی

سلامت در ادامه با اشاره به رسیدگی به بیش از 230 هزار نامه مردمی دوم سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی اظهارداشت: تمام نامه‌های جمع ‌آوری شده در مدت سفر ریاست جمهوری به استان مطالعه و بررسی شده است به طوری که 86 هزار فقره از این نامه‌ها به مسائل مالی از جمله مساعدت مالی، وام و اشتغال مربوط می ‌شود.

وی اضافه کرد: برای اینکه صحت ادعاها و مشکلات مطرح شده در این نامه‌ها ثابت شود، محققان بررسی میدانی را آغاز کردند به طوری که در این مطالعات واجد شرایط بودن 56 هزار نفر مورد تایید قرار گرفت.

این مسئول خاطرنشان کرد: در ماه جاری اسامی متقاضیان و نوع تقاضای آنها در یک لیست جامع گردآوری شده و برای رسیدگی بیشتر و پاسخگویی سریع به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.

سلامت به راه ‌اندازی سامانه الکترونیکی سامد اشاره کرد و گفت: سیستم الکترونیکی ارتباط مردم با دولت به شماره 111 در ماه جاری افتتاح شد تا مردم در صورت نارضایتی از عملکرد هر یک از دستگاه‌ها با این شماره تماس بگیرند.

وی یادآورشد: به طور میانگین روزانه 400 مورد تماس مردمی با این سامانه انجام می‌شود بر این اساس کارکنان این سامانه در کمترین فاصله زمانی موضوع مطرح شده را به دستگاه متولی امور ارجاع می‌دهند.

700 نفر از مردم استان با استاندار آذربایجان غربی ملاقات کرده اند

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف این دستگاه برنامه‌ ریزی برای دیدارهای مردمی استاندار است، گفت: در 11 ماه سال جاری استاندار با 700 نفر از مردم مناطق مختلف استان به صورت مستقیم دیدار و از نزدیک مسایل و مشکلات آنها را بررسی کرده است.