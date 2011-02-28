حضور بیش از 700 فیلم در جشنواره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از جمع‌بندی فیلم‌های رسیده بخش سینمایی ویدیویی جشنواره در مجموع 108 اثر در این بخش به ثبت رسیده است. این در حالی است در بخش کلک فیروزه‌ای جشنواره 464 اثر و در بخش نوعی نگاه 170 فیلم شرکت دارند.

در این بخش بلند ویدیویی 108 فیلم با موضوعات جایگاه تعالیم حیات بخش اسلام به عنوان مهم‌ترین عامل وحدت و تعامل مردم کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، توجه به مزیت‌های معنوی و فرهنگی این منطقه به عنوان جایگاه کهن‌ترین فرهنگ‌های جهانی به مثابه عامل مهم در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها، زمینه‌های تاریخی در روابط گسترده و کهن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ملت‌های ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه، اهمیت تمدن، فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه در تعاملات منطقه‌ای و جهانی، توجه و نمایش نقش ممتاز مناطق آزاد و تجاری در سرعت بخشیدن به تبادلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه، نقش جذابیت‌های توریستی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه در جهان امروز، توجه به موضوعات و مفاهیمی که معرف جایگاه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است، نقش خلیج فارس و دریای کاسپین (خزر) به عنوان بستری تاریخی، اقتصادی و فرهنگی درجهان شرکت کردند.

- تعدادی از چهره‌های نام‌آشنای سینمای ایران در بخش مسابقه فیلمنامه‌نویسی جشنواره بین‌المللی فیلم کیش شرکت کردند. با شرکت 346 فیلمنامه‌نویس در بخش کلک فیروزه‌ای جشنواره، شاهد شرکت تعدادی از چهره‌های نام‌آشنای سینمایی ایران در این بخش هستیم که در کنار فسلمنامه‌نویسان جوان قرار گرفته‌اند.

پوران درخشنده، سیروس حسن‌پور، مهدی ایوبی، اسماعیل میهن‌دوست، حسین قناعت، رهبر قنبری، ماهایا پطروسیان، وحید موسائیان، پیمان نهان‌قدرتی، امیر سیدی، آزاده فردی‌پور، فیروزه افخمی، سید حسن مهدوی‌فر، امیر توده‌روستا، هوشنگ فضلی، مهناز رکنی، پیام زین‌العابدینی، آزاده احمدیان، ابراهیم نامجویان، مونا انوری‌زاده، عرش پورزارعی، مهدی یارمحمدی، مریم میلانی و شیوا خسرومهر از جمله شرکت کنندگان در این بخش جشنواره هستند.

در مجموع 131 اثر خلاصه سینمایی، 139 اثر فیلمنامه کوتاه و 76 عنوان طرح مستند برای شرکت در مسابقه فیلمنامه‌نویسی رسیده است. شرکت فیلمنامه‌نویسان از استان‌های مازندران، اصفهان، بوشهر، خوزستان، همدان، خراسان رضوی، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، کرمان، آذربایجان شرقی، کرمان، کردستان، مازندران، لرستان، گلستان، فارس، قم، آذربایجان شرقی، گیلان، قزوین، خوزستان، بوشهر، همدان، لاهیجان، کرمانشاه، اردبیل، یزد و خوزستان به جشنواره آمده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش چهار تا هشتم اردیبهشت‌‌ماه 1390 در جزیره کیش برگزار می‌شود.