کره شمالی کره جنوبی را به حمله نظامی تهدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه های کره شمالی، مقامات نظامی کره شمالی این مانور را جنگ محدود خوانده و اعلام کردند آمریکا و کره جنوبی با انجام این مانور قصد تحریک و تهدید کره شمالی را دارند که ما نیز در اقدامی متقابل با تبدیل این جنگ محدود به جنگی تمام عیار به آن پاسخی قاطع داده و سئول را تبدیل به دریایی از آتش خواهیم کرد.

این مقامات همچنین این مانور را تمرینی برای حمله به کره شمالی خواندند که کره جنوبی در پاسخ با رد این ادعا اهداف آن را صرفا تمرین برای آمادگی های دفاعی خواند.

این اظهارات از طرف کره شمالی در حالی بیان می شود که سه هفته از آخرین نشست مقامات دو کره که با شکست مواجه شده است می گذرد.

به گفته مقامات کره جنوبی و آمریکا در این مانور نظامی که از امروز دوشنبه به مدت 11 روز انجام می شود 200 هزار نیروی کره جنوبی و12 هزار و هشتصد نیروی آمریکایی شرکت خواهند کرد.