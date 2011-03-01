سالانه 70 هزار بهره بردار از چرخه کشاورزی خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر جواد قریشی ابهری در نخستین همایش تخصصی تحولات ترویج و آموزش کشاورزی برگزار شده در دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مستقر در کرج با تشریح شرح حال موجود بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر چهار هزار و 300 بهره بردار در بخش کشاورزی فعال هستند.

وی با بیان اینکه، درصد بی‎سوادی شاغلین بخش کشاورزی نسبت به سایربخش‎های اقتصادی همواره بیشتر بوده است تصریح کرد: علاوه بر درصد بالای بی سوادی، شاغلین بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها اقتصادی میانگین سنی بالاتری دارند.

قریشی ادامه داد: از تعداد کل بهربرداران و فعالان بخش کشاورزی کشور، 76.6 درصد در گروه سنی بالای چهل سال و 79.8 درصد نیز کم سواد و بی سواد هستند.

این مسئول اذعان داشت: در بین شاغلین چهل سال و بالاتر مناطق روستایی نرخ بی سوادی بیش از 78 درصد است.

قریشی با تاکید بر جایگزینی نیروی جوان، کاهش میزان بی‎سوادی و کم‎سوادی همچنین تربیت نیروی جوان و ماهر جایگزین، بیان داشت: توسعه کشاورزی تنها با افراد توسعه یافته امکان پذیر خواهد بود و این مهم نیز زمانی حادث می شود که با توسعه منابع انسانی همراه باشد.

لزوم ارتقاء سهم سرمایه انسانی در بخش کشاورزی

معاون ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون سهم ایران از جذب منابع انسانی 34 درصد است و این در حالیست که این رقم در کشور مانند ژاپن 80 درصد است.

قریشی با مقایسه سهم منابع سرمایه ای در تولید ثروت و رشد اقتصادی ایران و برخی کشورها اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی فعلی 5/5 درصد است که برای تحقق اهداف برنامه های اقتصادی لازم است این میزان به هشت درصد افزایش یابد.

قریشی تاکید کرد: برای پرکردن‌ فاصله لازم است سهم سرمایه انســانی از 34 به 70 درصد ارتقاء یابد.



تحصیل تنها یک درصد دانش آموزان مقطع متوسطه در رشته های کشاورزی

وی با بیان اینکه، در ایران تنها یک درصد دانش آموزان مقطع متوسطه در رشته های کشاورزی تحصیل می کنند، افزود: با توجه به این امر، توسعه منابع انسانی، مدیریت چرخه دانش و اطلاعات سازماندهی و متشکل کردن تولیدکنندگان و بهره برداران از مأموریتهای محوری ترویج و آموزش در بخش کشاورزی است.

قریشی، توانمندسازی بهره‌برداران و هدایت علمی تولید و ارتقاء دانش، بینش و رفتار حرفه‌ای آنان در استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید، فرهنگ و زمینه سازی برای پذیرش و رعایت اصول کشاورزی پایدار و برنامه‌ریزی جهت ارتفاء میانگین تولید محصولات به سمت تولید کشاورزان برتر را از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی خواند.

وی بیان داشت: ظرفیت سازی در جهت تولید محصول سالم، انتقال یافته‌های کاربردی تحقیقاتی کشاورزی به عرصه‌های تولید همچنین جلب مشارکت مردم در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از دیگر سیاستهای این وزارتخانه است.