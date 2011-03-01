سالانه 70 هزار بهره بردار از چرخه کشاورزی خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر جواد قریشی ابهری در نخستین همایش تخصصی تحولات ترویج و آموزش کشاورزی برگزار شده در دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مستقر در کرج با تشریح شرح حال موجود بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر چهار هزار و 300 بهره بردار در بخش کشاورزی فعال هستند.
وی با بیان اینکه، درصد بیسوادی شاغلین بخش کشاورزی نسبت به سایربخشهای اقتصادی همواره بیشتر بوده است تصریح کرد: علاوه بر درصد بالای بی سوادی، شاغلین بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها اقتصادی میانگین سنی بالاتری دارند.
قریشی ادامه داد: از تعداد کل بهربرداران و فعالان بخش کشاورزی کشور، 76.6 درصد در گروه سنی بالای چهل سال و 79.8 درصد نیز کم سواد و بی سواد هستند.
این مسئول اذعان داشت: در بین شاغلین چهل سال و بالاتر مناطق روستایی نرخ بی سوادی بیش از 78 درصد است.
قریشی با تاکید بر جایگزینی نیروی جوان، کاهش میزان بیسوادی و کمسوادی همچنین تربیت نیروی جوان و ماهر جایگزین، بیان داشت: توسعه کشاورزی تنها با افراد توسعه یافته امکان پذیر خواهد بود و این مهم نیز زمانی حادث می شود که با توسعه منابع انسانی همراه باشد.
لزوم ارتقاء سهم سرمایه انسانی در بخش کشاورزی
معاون ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون سهم ایران از جذب منابع انسانی 34 درصد است و این در حالیست که این رقم در کشور مانند ژاپن 80 درصد است.
تحصیل تنها یک درصد دانش آموزان مقطع متوسطه در رشته های کشاورزی
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