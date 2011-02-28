حوزه هنری آذربایجان شرقی کمترین اعتبارات کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام خدائی در جلسه مشترک موسسات وابسته سازمان تبلیغات افزود: بدون اختصاص اعتبارات لازم امکان فعالیتهای کیفی فرهنگی – هنری بسیار دشوار می نماید.

وی با بیان اینکه از دیماه گذشته به این مسئولیت رسیده است افزود: اساس حوزه هنری آذرابیجان شرقی برای جبران کاستی های بیشمار در این مجموعه، تعامل با ارگانهای مختلف به ویژه سازمان تبلیغات اسلامی است.

خدائی در عین حال تصریح کرد: اساس عملکرد این حوزه بر تولید اقلام فرهنگی و هنری با رویکرد دینی و ارزشی گذاشته شده است.

به گفته وی، در این خصوص تولید فیلم کوتاه و انیمیشن با موضوعات آسیبهای فرهنگی - اجتماعی آغاز شده است.

سرپرست حوزه هنری آذرابیجان شرقی همچنین از برگزاری جشنواره دستهای کوچک دعا، انتشار کتب فرهنگی و اجتماعی و نیز برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های فرهنگی و هنری را از دیگر برنامه های این حوزه برشمرد.

وی یادآور شد: با رایزنی و پیگیری های به عمل آمده برای افزایش اعتبارات این حوزه، امیدواریم از سال 90 حوزه هنری آذرابیجان شرقی به مرکزی فعال و پویا در کشور تبدیل شود.

سینماهای آذربایجان شرقی فرسوده است/اسناد سینماها را تحویل نمی دهند

سرپرست حوزه هنری آذرابیجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین معضل این مجموعه را فرسوده بودن سینماهای استان خواند و افزود: متاسفانه با این اوضاع، امکان نوسازی سینماهای آذربایجان شرقی فراهم نیست.

شهرام خدائی یادآور شد: از سال 68 که با دستور مقام معظم رهبری، سینماهای کشور در اختیار حوزه هنری قرار گرفت، اما بنیاد مستضعفان تاکنون اسناد این مراکز را تحویل حوزه هنری استان نداده است.

وی با بیان اینکه برای تحویل اسناد حکم قضائی به نفع حوزه نیز صادر شده اما اجرائی نشده است اظهار داشت: تا زمانیکه اسناد سینماها در اختیار حوزه نباشد بدین معنا است که مالکیت این ابنیه در اختیار ما نیست و امکان هیچگونه فعالیت عمرانی نخواهند داشت.

سرپرست حوزه هنری آذرابیجان شرقی با بیان اینکه در این خصوص رایزنی های بسیاری با مسئولان استانی صورت گرفته است تصریح کرد: امیدواریم تا پایان اسفندماه تعدادی از اسناد سینماهای استان تحویل حوزه هنری شود.

خدائی با بیان اینکه به دلیل فرسوده بودن سینماها، این مراکز در سراسر استان کاملا ضررده شده اند گفت: حوزه هنری با صرف هزینه و تلاش زیاد، سینماهای باقیمانده را سرپا نگه داشته است.

وی هشدار داد: در صورت ادامه این روند، باید یک به یک در انتظاز تعطیلی سینماهای موجود بود.

سرپرست حوزه هنری آذرابیجان شرقی یادآور شد: زمانی 17 سینما در سراسر این استان وجود داشت که هم اکنون تنها هفت سینما از آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه متوسط عمر سینماهای آذرابیجان شرقی 40 سال است افزود: دلیل افت فروش و عدم استقبال از سینماهای استان می تواند همین فرسودگی و نبود سیستمهای نوین صوتی و تصویری باشد.

خدائی همچنین از عملکرد گذشته برخی مسئولان در استان در خصوص سینماها به شدت انتقاد کرد و گفت: در این زمینه، یکی از سینماهای تبریز نیز به صورت کاملا غیرقانونی به یکی از ارگان ها فروخته شده که هم اکنون از آن هیچگونه استفاده ای نمی شود و در حال تبدیل شدن به یک مخروبه است.

سرپرست حوزه هنری آذرابیجان شرقی با یادآوری اینکه در سفر ریاست جمهوری، برای بازسازی سینماهای استان اعتباری تصویب شده بود افزود: در مرحله اجرا، این اعتبار به صورت وام بانکی درآمده که با این وضعیت درآمدی سینماها، اصلا مطلوب ما نیست.

وی تاکید کرد: برای نوسازی سینماهای آذربایجان شرقی باید اعتبارات ویژه و بلاعوض در نظر گرفته شود چراکه نوسازی سینماها به ارتقای فرهنگی استان کمک خواهد کرد.