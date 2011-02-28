58 کودک خیابانی در مشهد جمع آوری شد

احسان ثانوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: این تعداد کودک در بازه سنی شش الی 17 سال بودند که جمع آوری آنها با همکاری و هماهنگی فرمانداری، بهزیستی و معاون دادستان خراسان رضوی برای پیشگری از حضور گسترده این کودکان در ایام نوروز انجام شد.

وی با اشاره به این که از این تعداد کودک، 46 نفر آنها کودکان افغان هستند، اظهار داشت: بیشترین محل فعالیت این کودکان در مناطق برخوردار همانند تقی آباد، دانشجو، احمدآباد، آزاد شهر، چهارراه خیام و پیروزی است.

ثانوی اظهار داشت: کودکان کار بخشی از جامعه انسانی هستند که در زیر سن 15 سال و پیش از آن که دوره رشد جسمی و ذهنی آن ها به پایان برسد به سبب عوامل گوناگون خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی وارد دنیای کار می شوند.

وی تاکید کرد: کودک در این سن نیازمند آموزش و تحصیل است اما برخی خانواده‌ها به این مهم توجه نمی‌کنند و کودک را راهی خیابان‌ها و چهارراه‌های شهر می‌کنند تا برای خانواده امرار معاش را تامین کنند.

این کودکان پس از جمع آوری، ثبت مشخصات و ساماندهی به "خانه صدف" مرکز نگهداری کودکان تحویل شدند.