خبرنگاران به دور از سلایق سیاسی در مسیر خدمت حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی ظهر دوشنبه در دوره آموزشی اصول خبرنویسی رابطان خبری دفاتر تبلیغات اسلامی قزوین اظهارداشت: خبرنگاران باید مشکلات و مسائل جامعه را به دور از سلایق سیاسی و شخصی برای آگاهی اذهان عمومی بیان کنند و هدف اصلی شان تقویت پایه های نظام و تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشد.

وی اضافه کرد: روشنگری مهمترین وظیفه خبرنگار است هر چند باید صداقت و درستی چاشنی آن شود تا خروجی کار مفید باشد.

این مسئول تصریح کرد: اصحاب رسانه باید مسئولیت پذیر باشند و ضمن بیان چالشهای جامعه و انتقادهای سازنده، عملکرد مسئولان را در راستای ایجاد نشاط و امید در جامعه منعکس کنند.

حجت الاسلام عزیزخانی با اشاره به توطئه های دشمنان و جنگ نرم هم یادآورشد: خبرنگاران با اطلاع رسانی صحیح و افزایش سطح آگاهی و دانش جامعه پیرامون خود می توانند توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

اسماعیل جهانبخش، معاون خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر قزوین به عنوان مدرس این دوره در خصوص جدیدترین اصول خبر نویسی، اهمیت و ارزش‌های خبری و لزوم سرعت عمل در انعکاس به موقع اخبار مطالبی ارائه کرد.

برگزاری گفتمان دینی مساجد با موضوع عفاف و حجاب در تاکستان

گفتمان دینی مساجد با موضوع عفاف و حجاب در مسجد حضرت صاحب الزمان(عج الله) تاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین یک سخنران مذهبی در این مراسم خانواده را نخستین و مهمترین رکن تربیتی انسان دانست و گفت: نخستین و موثرترین محیط آموزشی و تربیتی انسان، محیط خانوادگی است و اولین مربیان و معلمان فرزندان، پدر و مادر هستند.

حجت الاسلام حسینی افزود: خانواده حالات فکری و روانی انسان را شکل می دهد و با ارتباط مستقیم از هنگام تولد تا بزرگسالی موجب می شود کودک در محیط خانواده، طریقه خوردن و حرف زدن، لباس پوشیدن و راه رفتن و بسیاری از کارهای دیگر را بیاموزد، ذهن حساس و ظریف کودک از همان آغاز تولد مانند یک دوربین فیلمبرداری همه رفتار و حالات پدر و مادر را ثبت و ضبط می کند و افکار و عقاید خود را مانند آن ها شکل می دهد.

به گفته حجت الاسلام حسینی نداشتن پوشش و حجاب اسلامی از سوی والدین و ارتباط پدر و مادر با نامحرم بدون رعایت مسائل اخلاقی و اسلامی، به طور چشمگیری در کاهش اعتقادات و باورهای اعضای خانواده نسبت به ارزش های دینی تأثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: سعادت و خوشبختی کودکان از دامن مادران شروع می شود و تاثیری که اخلاق مادر به فرزند منتقل می شود و مادر بیشتر از سایر افراد در رفتار کودک تاثیرگذار است.

این سخنران مذهبی اضافه کرد: مادران منشاخوبی ها و خیرات هستند و اگر خدای نخواسته بچه ها را بد تربیت کنند منشا شر می شوند زیرا یک فرزند خوب می تواند در آینده یک امت را نجات دهد و کسی که بد تربیت شده موجب هلاکت و نابودی یک ملت شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از مفاسد اخلاقی و رفتارهای زشتی که در جامعه به وجود می آید، نتیجه تلخی بوده که از خانواده های بی ایمان و بی اعتقاد و لاابالی و مادران بی توجه به دین و ارزش های اخلاقی رشد کرده است.

برگزاری جلسه ماهانه مسئولان هیئات مذهبی بانوان تاکستان

به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان، جلسه ماهیانه مسئولان هیئات مذهبی بانوان این شهرستان در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان در این باره گفت: هیئتهای مذهبی رسالت مهم ترویج معارف و آموزه های دین مبین اسلام و سیره زندگی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را بر عهده دارند و از آنجایی که ارتباط بسیار گسترده و عمیقی را با اقشار مختلف مردم دارند، لذا این وظیفه بیش از پیش مهم جلوه می کند.