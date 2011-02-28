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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

قیام مردم لیبی/

ژاپن خواستار توقف فوری خشونت در لیبی شد

ژاپن خواستار توقف فوری خشونت در لیبی شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر خارجه ژاپن طی بیانیه ای با محکوم کردن کشتار مردم بی دفاع لیبی از معمر قذافی رهبر این کشور خواست هرچه سریعتر به خشونت پایان دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه های ژاپن ،سیجی مائهارا با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در لیبی برخورد خشونت آمیز علیه مردمی که اعتراض خود را به صورت صلح آمیز ابراز می کنند را غیر قابل قول دانست.

در این بیانیه همچنین آمده است: حکم سازمان ملل متحد مبنی بر توقف فوری کشتار معترضان در لیبی حاوی پیام روشنی از طرف جوامع بین المللی برای مقامات لیبی است.
 
ناآرامیهای اخیر لیبی در اعتراض به چهار دهه حکومت معمر قذافی که تا به امروز باعث کشته شدن صدها تن از شهروندان این کشور شده واکنشهای بسیاری از طرف مقامات کشورها و سازمانهای حقوق بشر را به دنبال داشته است.
 
کد مطلب 1263551

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