تدوین پیش نویس سند راهبردی حضور روحانیت در دهه چهارم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام نجف لکزایی پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با بیان اینکه خروجی اصلی این همایش روحانیت و انقلاب اسلامی، تدوین این سند راهبردی حضور روحانیت در دهه چهارم انقلاب اسلامی و ارایه آن به نهادهای مسئول در این زمینه است، ابراز داشت: کمیته علمی همایش بعد از برگزاری همایش نیز پابرجاست و مباحث را دنبال می‌کند و در ‌‌نهایت پس از تدوین سند حضور روحانیت در دهه پیشرفت و عدالت تدوین و در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.



برگزاری همایش در راستای تحول در حوزه



وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه با برگزاری این همایش بخشی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه تحول در حوزه برآورده شود اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر تحول در حوزه تاکید فرموده‌اند و استادان و فضلای حوزه نیز با دغدغه این مبحث را دنبال می‌کنند.



دبیر همایش روحانیت و انقلاب اسلامی با بیان اینکه همایش در سطح ملی برگزار می‌شود ابرازداشت:

دغدغه اصلی ما در برگزاری این همایش این است که راهبردهای حضور توام با توفیق روحانیت را در دهه چهارم انقلاب اسلامی در سه سطح ایران، جهان اسلام و نظام بین المللی ارایه کنیم.



نهادهای همکار در برگزاری همایش



وی اضافه کرد: دانشگاه باقرالعلوم (ع)، انجمن مطالعات سیاسی حوزه و جامعة المصطفی در برگزاری این همایش با پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همکاری دارند.



لکزایی خاطرنشان کرد: در مجموع و با برنامه ریزی یکساله برای برگزاری این همایش، 91 چکیده مقاله و 56 مقاله به همایش واصل شده که بیشتر آن‌ها سفارشی است.



انجام 36 مصاحبه با شخصیتهای علمی



وی افزود: 36 مصاحبه با شخصیتهای علمی در حوزه اندیشه سیاسی در سال 88 و 89 انجام شده که به صورت کتابی چاپ و در روز همایش منتشر می‌شود.



لکزایی اذعان داشت: همچنین مقالات و چکیده مقالات به صورت کتاب چاپ و در اختیار شرکت کنندگان در همایش قرار می‌گیرد.



12 اسفندماه؛ روز برگزاری همایش



وی ادامه داد: همایش در روز 12 اسفند ماه از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 18 در دو نوبت صبح و عصر و در 6 پنل علمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

