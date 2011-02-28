به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قصد دارد تا سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی را با رویکرد پاسداشت مقام شامخ سیّدشهیدان اهل قلم، با نگره پذیرش و انتخاب آثار در حوزه اندیشه، آراء و آرمانهای آن شهید بزرگوار، در تاریخ نوزدهم شهریورماه 1390 در تهران برگزار کند.
این دوره از جایزه بزرگ شهید آوینی، در دو بخش رقابتی فیلمهای مستند (تولید سال 88 به بعد، با حداکثر زمان 52 دقیقه) و بخش تحقیق و تألیف (حداقل 25 صفحه تایپ شده) برگزار میشود.
از موضوعات بخش مسابقه فیلمهای مستند، میتوان به مستندهای اجتماعی آسیبنگارانه، مستندهای اشراقی، مقاومت و پایداری و سیاسی همسو با تفکر شهیدآوینی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهیدآوینی یا مُلهم از آثار مکتوب وی اشاره کرد. در بخش تحقیق و تألیف نیز پژوهشهای ویژه پیرامون نقش شهیدآوینی بر روند مستندسازی ایران و تأثیرگذاری وی در سینمای ایران مورد پذیرش قرار میگیرند.
پنج تندیس زرین شهیدآوینی، به همراه لوح تقدیر و مجموعا 75 سکه بهارآزادی برای برگزیدگان بهترین فیلمهای مستند اجتماعی، دفاعمقدس، مقاومت و پایداری، سیاسی و مستند- پرتره شهیدآوینی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه در بخش مسابقه تحقیق و تألیف نیز دو تندیس زرین، لوح افتخار و مجموعا 20 سکه بهار آزادی به دو پژوهشگر برگزیده هیئت داوری اهدا میشود.
عموم مستندسازان، پژوهشگران و تهیهکنندگان محترم آثار مستند، حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه 1390 فرصت دارند تا فیلمها و مکتوبات خود را به دبیرخانه جایزه بزرگ شهیدآوینی، به نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طبقه اول ارائه کرده و یا به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفنهای 14و88528312 تماس بگیرند.
مراسم اهدای جایزه بزرگ شهیدآوینی عصر 19 شهریورماه 1390 که مصادف با شصت و چهارمین سال تولد سید شهیدان اهل قلم است، برگزار شده و آثار برگزیده هم در پنجمین جشنواره بینالمللی "سینماحقیقت" به نمایش عمومی در میآیند.
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