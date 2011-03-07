سایه سنگین ضامن های اجاره ای بر سر متقاضیان تسهیلات بانکی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در حالی که بانکها و موسسات پولی برای اعطای تسهیلات، معرفی دو ضامن کارمند دولت را ضروری می دانند، بسیاری از کارمندان حاضر به ضمانت نیستند.

آنان دلیل چنین امری را هراس از تکرار تجربه تلخ بلوکه شدن فیش های حقوقی خود می دانند.

بلای جان حقوق بگیران

کارمندان مشهدی معتقدند، به دلیل عملکرد نامناسب بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها، ضمانت برای دریافت وام به بلای جان آنها تبدیل شده است.

در چنین شرایطی این روزها بازار کاذبی در مشهد ایجاد شده است که علاوه بر خرید و فروش فیش های حقوقی کارمندان، ضامن اجاره ای نیز معرفی می کنند .

ارسال پیامک تبلیغاتی، برای خرید و فروش ضامن، جدیدترین روشی است که به جرگه دیگر روش های موجود اضافه شده است.

در این راستا آگهی های خرید و فروش تسهیلات و معرفی ضامن برای دریافت انواع وام، بخشی از انبوه آگهی های نیازمندهای تعدادی از روزنامه ها ی این شهر است.

در این باره یکی از دست اندرکاران بازار تسهیلات، به خبرنگار مهر در مشهد گفت: معرفی ضامن توسط موسسات مختلف انجام می شود و این کار تبدیل به یک حرفه شده است .

وی با دفاع از حرفه خود افزود: با سختگیری های بانکها و موسسات اعتباری، بسیاری از کارمندان تمایلی به ضامن شدن ندارند چرا که بارها فیش حقوقی آنها در اثر بد حسابی فرد وام گیرنده، صفر شده است.

وی اظهارداشت: در چنین شرایطی بعضی از کارمندان، حاضر به ضمانت در برابر دریافت پول هستند.

وی درباره هزینه های معرفی ضامن برای دریافت وام، تصریح کرد: هزینه معرفی ضامن، بسته به مبلغ وام توافقی تعیین می شود.

وی گفت: این مبلغ معمولا بین یک تا 10 درصد وام تعیین می شود و فرد ضامن با دریافت درصد خود موظف به ارایه مدارک به بانک و از جمله فیش حقوقی است.

وی ادامه داد: بیشترین تقاضا برای معرفی ضامن مربوط به وام های مسکن، مضاربه ای و موسسات اعتباری و قرض الحسنه است.

پول سیاه دلالان در بازار پر رونق مشهد

ازسوی دیگر بعضی از دلالان، ضمن خرید و فروش انواع وام که طی چند سال گذشته، بازار سیاه تسهیلات در شهر مشهد را رونق داده اند، ضامن اجاره ای نیز برای پول سیاه خود معرفی می کنند.

این اتفاق در حالی روی داده است که بارها مسئولان بانکی این شهر، خرید و فروش وام را غیر قانونی اعلام کرده اند.

حامد طرقی یکی از شهروندان مشهدی با تایید این موضوع به خبرنگار مهر گفت: سختگیری بانکها و موسسات پولی باعث رونق بازار خرید فروش وام، دربازار سیاه ومعرفی ضامن شده است.

این جوان تازه داماد افزود: این موضوع حتی در مورد وام ازدواج نیز صادق است، چراکه برای دریافت این وام باید دو ضامن معرفی کنیم.

وی اظهارداشت: از دو ماه قبل دنبال ضامن هستم اما کسی حاضر به ضامن شدن نیست.

وی گفت: برای کسی که ضامن پیدا نمی کند چاره ای جز مراجعه به بازار واسطه ها و تن دادن به شرایط آنها نیست.

وی ادامه داد: به این ترتیب برای دریافت وام، باید هم سود کمرشکن موسسات پولی که گاه تا26 درصد می رسد، را پرداخت کنیم و هم هزینه ضامن و موسسه ای که ضامن را معرفی می کند، باید بپردازیم.

دردسر جدید برای ضامن های اجاره ای

گزارش خبرنگار مهر می افزاید، به تازگی برخی از موسسات پولی و قرض الحسنه این شهر، در شگردی جدید برای اعطای وام، شرایط جدیدی را مقرر کرده اند.

بر این اساس، ضامنی که قصد ضمانت دارد علاوه بر ارایه مدارک، باید یک حساب پس انداز با موجودی 150 تا200 هزار ریال در بانک اعطا کننده تسهیلات نیز باز نماید.

این اتفاقات در حالی روی می دهد که به تازگی جواد زمانی، مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس، نسبت به پیامدهای روحی، روانی و معشیتی ضمانت کارمندان و تاثیر آن در زندگی روزمره حقوق بگیران هشدار داده است.

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گزارش : امیر پرورش