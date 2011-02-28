۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

مصرف سوخت 80 واحد دامداری گلستان بهینه سازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرامور دام سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بهینه سازی مصرف سوخت در سطح 80 واحد دامداری به مبلغ 24 میلیارد ریال انجام می شود.

رحمت الله سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ، مبلغ 70 میلیارد ریال به منظور توسعه و حمایت از صنعت دامداری در استان بصورت تسهیلات یارانه ای به دامداران پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: این تسهیلات مربوط به سال اول اجرای طرح است که در قالب سه برنامه پرداخت می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: برنامه حمایتی تامین تلیسه ( گاو آبستن )، جنین و مواد ژنتیکی به مبلغ 23 میلیارد ریال و برنامه حمایت از دام های سبک در راستای بهبود مدیریت تولید مثل و گسترش گوسفند و بز شیری با رقمی معادل 23 میلیارد ریال از دیگر طرح هاست.
 
این مقام مسئول سود تسهیلات یارانه ای فوق را چهار درصد اعلام کرد و گفت: البته در صورتی که دامداران، طرح های فوق را بصورت خوداجرایی انجام دهند، معادل یک سوم هزینه هایشان بصورت یارانه بلاعوض دریافت خواهند کرد.
 
گلستان 3.8 میلیون واحد دامی دارد.
