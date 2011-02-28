مصرف سوخت 80 واحد دامداری گلستان بهینه سازی می شود

رحمت الله سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ، مبلغ 70 میلیارد ریال به منظور توسعه و حمایت از صنعت دامداری در استان بصورت تسهیلات یارانه ای به دامداران پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: این تسهیلات مربوط به سال اول اجرای طرح است که در قالب سه برنامه پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه حمایتی تامین تلیسه ( گاو آبستن )، جنین و مواد ژنتیکی به مبلغ 23 میلیارد ریال و برنامه حمایت از دام های سبک در راستای بهبود مدیریت تولید مثل و گسترش گوسفند و بز شیری با رقمی معادل 23 میلیارد ریال از دیگر طرح هاست.
این مقام مسئول سود تسهیلات یارانه ای فوق را چهار درصد اعلام کرد و گفت: البته در صورتی که دامداران، طرح های فوق را بصورت خوداجرایی انجام دهند، معادل یک سوم هزینه هایشان بصورت یارانه بلاعوض دریافت خواهند کرد.
گلستان 3.8 میلیون واحد دامی دارد.
