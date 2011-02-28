دو طرح پژوهشی در منطقه آزاد انزلی اجرا می شود

علیرضا بهمنی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: این سازمان در راستای تحقق چشم انداز و اهداف والای خود در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو اولویت پژوهشی مصوب سال جاری خود را تحت عنوان طرح مطالعات ایجاد نظام قیمت گذاری زمین و مالیات بر خرید و فروش مکرر زمین در محدوده منطقه آزاد انزلی و طرح مطالعات ایجاد و مقررات گذاری تأسیس خوشه های صنعتی در منطقه آزاد انزلی با رویکرد ارتقاء ارزش افزوده و توان صادراتی محصولات کشاورزی استان گیلان عرضه می کند.

وی در خصوص شرایط لازم برای اجرای این طرح ها اظهارداشت: داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته مرتبط با موضوع پژوهشی، تکمیل فرم پیشنهاد پژوهشی که در وب سایت سازمان منطقه آزاد انزلی به آدرس اینترنتی www.anzalifz.ir موجود است.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: برابر مقررات مربوطه مجری در هنگام عقد قرارداد طرح پژوهشی نباید همزمان بیش از یک طرح پژوهشی را در این سازمان دست اجراء داشته باشد.

وی ادامه داد: حضور و ارائه گزارش مجری طرح در مراحل مختلف و جلسات کمیته علمی - پژوهشی این سازمان که به پیشنهاد مدیریت تحقیق و توسعه برگزار خواهد شد.

بهمنی یادآورشد: ارسال طرح های پژوهشی در قالب چارچوب ارائه شده در سه نسخه به همراه فایل الکترونیکی طرح پژوهشی با نرم افزار آفیس به مدیریت تحقیق و توسعه سازمان ارسال شود.

وی اعلام کرد: سقف اعتبارات ریالی هر یک از طرح های پژوهشی 100 میلیون ریال تعیین شده و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز آموزش عالی، پژوهشگران و متخصصان تا 25 اسفند ماه سال جاری فرصت دارند فرم پیشنهاد پژوهشی خود را به مدیریت تحقیق و توسعه سازمان منطقه آزاد انزلی ارسال کنند.

متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر به شماره 4423055 -0132 تماس حاصل کنند.