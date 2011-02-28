ثبت 131 هزار بازرسی از واحدهای صنفی همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد مهدی فرشچی موحد ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: از این تعداد هزار و 828 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی و چهار هزار و 736 مورد نیز از واحدهای تولیدی صنفی بوده است.

وی در خصوص بازدید سردخانه ها و انبارهای استان همدان نیز اظهار داشت: در این مدت سه هزار و 858 مورد بازرسی از این واحد ها انجام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان با بیان اینکه مهمترین عناوین تخلفات واحد های صنفی شامل عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، نداشتن پروانه کسب، کم‌فروشی و عرضه خارج از شبکه بوده است، گفت: 13هزار و 959 مورد بازرسی از واحدهای عمده فروش، 80 هزار و 532 مورد بازرسی از واحدهای خرده فروش و 27 هزار و 359 مورد بازرسی از واحدهای خدماتی در این مدت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه متخلفان به تعزیرات حکومتی استان همدان معرفی شده اند، اظهار داشت: ارزش ریالی پرونده های ارجاع داده شده به تعزیرات 98 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

فرشچی‌موحد با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز افزود: با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه صنفی همدان از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تعداد 34 هزار و 984 بازرسی از تاریخ در بازار همدان انجام شده است.

وی گفت: از این تعداد بازرسی 21 هزار و 205 مورد را بازرسان سازمان بازرگانی و مابقی آن را بازرسان مجمع امور صنفی انجام داده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان یادآور شد: ارزش پرونده های تشکیل شده در این خصوص نیز 59 میلیارد ریال بوده است.