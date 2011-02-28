اخلاق نیاز ضروری تمام علوم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام دکتر رضا برنجکار صبح دوشنبه در آستانه برگزاری «همایش اخلاق مهندسی، باید‌ها و نباید‌ها» در جمع خبرنگاران در خصوص ضرورت رعایت اخلاق مهندسی عنوان کرد: اصولا اخلاق علمی در عرض علوم دیگر نیست و همه به آن نیاز دارند که اگر در این راستا تهذیب نباشد علم به تنهایی موثر واقع نخواهد شد.



وی با بیان اینکه اخلاق نیاز ضروری تمامی علوم است اظهار داشت: امروزه اخلاق را ابزاری برای همه اقشار می‌دانند و کار‌شناسان امر به این نتیجه رسیده‌اند که باید اخلاق به صورت کاربردی در جامعه ظهور و بروز کند.



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران ادامه داد: اخلاق کاربردی در کنار اخلاق نظری و تحلیل مفاهیم فلسفی و مکاتب اخلاقی از مهم‌ترین صورت‌های اخلاق می‌باشد.



وی با بیان اینکه اسلام، در تمامی زمینه‌ها مباحث و دستورات اخلاقی را تعریف و بر عمل به آن‌ها تاکید کرده است اظهار داشت: در این راستا باید در تمامی رشته‌ها این مباحث اخلاقی استحصا و به طور جدی روی آن کار شود.



دکتر برنجکار نقش دانشگاه‌ها را در نهادینه کردن اخلاق در رشته‌های مختلف برجسته دانست و گفت: به نظر می‌رسد که برای نهادینه کردن این امر مهم، وجود دو واحد درسی اخلاق مربوط به رشته‌های تخصصی ضروری است تا دانشجویان بتوانند با آشنایی در خصوص مباحث نظری مربوط به اخلاق، هم از بعد فردی و هم از بعد کاربردی و تخصصی بیش از بیش با این مسئله آشنا شود.



قم پایگاه تولید فکر دینی در جهان است



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران در ادامه به نقش استان قم در راستای ترویج و اشائیه مباحث اخلاقی در تمامی رشته‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: قم پایگاه تولید فکر دینی در جهان است که اگر فکر دینی را به سه شاخه تقسیم کنیم یکی از مهم‌ترین آن‌ها اخلاق است.



وی در پایان عنوان کرد: حوزه باید به عنوان عقبه تئوریک نظام، پایگاه تولید علم اخلاق کاربردی باشد و در این راستا باید تلاش شود تا علم اخلاق تولید و به تمام دنیا منتشر و اخلاق کاربردی باید به عنوان محور فعالیت‌های حوزه باشد.



یادآور می‌شود: همایش اخلاق مهندسی همزمان با سومین اجلاس سراسری گروه‌های تخصصی عمران سراسر کشور به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در روزهای 11 و 12 اسفند ماه درسالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار می‌شود.

