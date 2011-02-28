ارائه خدمات بانکداری نوین در روستاهای شهرستان اسکو

به گزارش خبرنگار مهر در اسکو، اصغر توکلی ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران از اختصاص دو دستگاه خود پرداز در روستاهای کندوان و اسفنجان در سال آینده خبر داد.

توکلی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در صورت استقبال روستائیان در پنج روستای دیگر نیز دستگاه های خود پرداز برای راحتی حال روستاییان ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به وجود 31 شعبه در تمامی نقاط شهرستان گفت: تمامی خدمات آنلاین و به روز بانکی در سه شعبه بانکی شهری و 28 شعبه روستایی به صورت شبانه روزی به مردم عزیز شهرستان اسکو اختصاص یافته است.

رئیس پست بانک شهرستان اسکو همچنین از اداره بومی همه شعبه های واقع در روستاها برای راحتی اهالی هر روستا و کار آفرینی بومی خبر داد.