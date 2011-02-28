به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اکسپاتیکا، رجب طیب اردغان نخست وزیر ترکیه طی سخنرانی در جمع مهاجران مسلمان ترک‌تبار در شهر دوسلدورف در غرب آلمان اظهار داشت: ما روند بیگانه‌هراسی را در برخی کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان با نگرانی بسیاری دنبال می‌کنیم. ما از سیاستمداران به‌ویژه رسانه‌ها می‌خواهیم که عاملی برای تقویت بیگانه‌هراسی در جامعه نباشند.

اردوغان گفت: اسلام‌هراسی جرمی علیه بشریت است همانطوری که نفرت و انزجار نسبت به سایر ادیان الهی جرم تلقی می‌شود.

در آلمان حدود 4/3 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند که اکثرآنها ترک تبار هستند. این اقلیت دینی در آلمان به رغم اینکه چندین دهه پیش در این کشور ساکن شده، اغلب به علت ادغام ضعیف در جامعه مورد انتقاد هستند.

سال گذشته رئیس سابق بانک مرکزی آلمان با بیان این مطالبی نامناسب درباره مسلمانان مناقشه بزرگی به راه انداخت.

اردغان گفت: از مسلمانان ترک‌تبار آلمان می‌خواهم زبان آلمانی یاد بگیرید، به دنبال بهترین سطح تحصیلات باشید و در تمام سطوح اداری ، سیاسی و جامعه مدنی آلمان حضور فعالی داشته باشید. مسلمانان باید با ادغام موافق و با همگون سازی با جامعه غرب مخالف باشند چرا که هیچ کس نمی‌تواند ما را از فرهنگ خود جدا کند.