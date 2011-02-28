اولین بوستان صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

سید فضل الدین جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این بوستان صنعتی با وسعت پنج هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال در شهرک صنعتی "خان احمد" گچساران احداث می شود.

وی این اقدام را در راستای همسازی صنعت با محیط زیست وکاهش آلودگیهای صنعتی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به موقعیت این شهرک که در مسیر جاده اصلی گچساران به شیراز قرار دارد، این بوستان می تواند مورد استفاده مسافران و گردشگران نیز قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خاطرنشان کرد: توسعه و نگهداری فضای سبز و تاسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی نیازمند مشارکت همگانی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی است.

وی با بیان اینکه فرهنگ حفظ فضای سبز هنوز به درستی در جامعه نهادینه نشده است، گفت: لازم است سازمانها و نهادها در ترویج و احیای فضای سبز در جامعه کوشا باشند.

جمالیان افزود: به طور قطع طبیعت زیبا با توسعه فضای سبز و کاشت درخت می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و سلامت جسمانی افراد کمک شایانی کند.

وی حفظ و احیای محیط زیست را یکی از مهمترین وظایف مدیریت صنعتی عنوان کرد و بیان کرد: ایجاد پارکها و بوستانهای کوچک، اجرای طرح‌های مبلمان شهری، زیباسازی و تلطیف محیط در شهرکهای صنعتی و ایجاد زیر ساختهای مناسب و کاهش آلاینده‌های صنعتی، باید در راستای توسعه پایدار انجام پذیرد.