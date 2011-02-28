ارتقای کیفیت کالاها نیازمند گسترش کلینیکهای مشاوره استانداردسازی است

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اولین کلینیک مشاوره استاندارد سازی با همکاری اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی مسئولین کنترل کیفیت این استان در شهرداری قیام دشت افتتاح شده است.

وی ادامه داد: این افتتاح با حضور امام جمعه قیام دشت، معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان ری، مدیرکل استاندارد استان تهران، رئیس انجمن صنفی مسئولین کنترل کیفیت استان تهران، مدیران شرکتهای صنعتی و جمعی از مسئولان ذیربط انجام شده است.



این مسئول با اشاره به ابلاغ بند یک برنامه دهم تحول اداری دولت، مبنی بر استقرار دولت الکترونیک و توسعه اطلاع رسانی و خدمات بر ضرورت تحقق این امر تاکید کرد.

ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی و ارائه خدمات نقش موثری ایفا می کند

بیات عنوان کرد: در این زمینه ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی و ارائه خدمات می تواند نقش موثری در صنعت ارائه خدمات به مردم و مصرف کنندگان ایفا کند.

وی یادآور شد: در راستای اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر اجباری شدن استاندارد هفت هزار 7000 قلم کالا و دریافت نشان استاندارد ملی برای کلیه تولیدات صنعتی در سال 1390 تاسیس کلینیکهای مشاوره استاندارد دنبال می شود.

این مسئول گفت: این امر با همکاری بخشها و انجمنهای تخصصی تایید صلاحیت شده از سوی استاندارد استان تهران دنبال می شود و امری ضروری است.

انعقاد تفاهمنامه های این اداره کل با تشکلهای صنعتی و حرفه ای

وی در ادامه ضمن اشاره به انعقاد تفاهمنامه های این اداره کل با تشکلهای صنعتی و حرفه ای و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، این امر را بسیار مطلوب و اثربخش دانست.

این مسئول اظهار امیدواری کرد که در این راستا به زودی در شهرکهای صنعتی شمس آباد، چرم شهر و عباس آباد و نقاطی که به شکل پراکنده واحدهای کوچک تولیدی بسیاری را در خود جا داده اند، مراکز مشاوره ای استاندارد از سوی این اداره کل راه اندازی می شود.

بیات افزود: این مراکز با همکاری انجمن صنفی مسئولان کنترل کیفیت راه اندازی خواهند شد.