سمفونی رومی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست علی مراد خانی مدیر عامل موزه موسیقی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه گفت : بسیار خوشحالم که در این جمع چهره هایی از هنر و ادبیات ایران زمین را می بینم و البته بسیار خشنودم که این نشست در موزه موسیقی که مکانی برای حفظ گنجینه های این هنر است برگزار می شود.

در ادامه این نشست سید عباس سجادی گفت : بهانه خوبی است که امروز برای اثر ارزشمند یکی از فرزندان ایران اینجا گردهم جمع شده ایم چراکه حافظ ناظری هم فرزند پدر است و هم فرزند هنر و هم فرزند ایران زمین. حافظ ناظری پرچم هنر این سرزمین را به درستی در دست گرفته است ؛ سمفونی رومی از ارزشمندترین آثاری است که توسط حافظ انجام شده است و کمپانی سونی سرمایه گذاری این اثر هنری را به عهده گرفته است .

کنارهم بودن هنرمندان غنیمت است

پس از پایان صحبت های سجادی، حافظ ناظری ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و بزرگان فرهنگ و هنر حاضر در این نشست گفت : مایه افتخار است که در جمع اساتید فرهنگ و هنر قرار دارم و همراهی و همدلی بزرگان از جوان های موسیقی یک تعامل است که باید قدر آن را دانست چراکه این فرصت به ندرت دست می دهد که اهالی موسیقی کنار هم بنشینند از همین رو در کنار هم بودن و دیدن آنها غنیمت است.

وی در ادامه افزود : امروز روزی است که 10 سال برای رسیدن به آن صبر کرده ام 10 سال پیش زمانی که ایران را ترک کردم رسیدن و ساخت چنین اثری برای من یک رویا بود و با پدید آمدن سمفونی رومی مطمئن شدم که آدمی اگر بخواهد و در راه خویش صادق و راسخ باشد می تواند به آنچه می خواهد برسد چراکه رویاها و آرزوهای انسان برخاسته از درون و روحشان است.

حافظ ناظری در ادامه گفت : من 10 سال پیش زمانی که به نیویورک رفتم در شرایط خاصی کار کردم چراکه نیویورک یکی از شهرهای خشن است که انسان با آرزوهای بزرگ به این شهر سفر می کند اما دست آخر سر از کافه ها و رستوران ها درمی آورند اما من با عزمی راسخ به نیویورک رفتم و در آنجا موسیقی خواندم؛ من در نیویورک از صفر شروع کردم نه زبان می دانستم و نه موسیقی کلاسیک را به خوبی می شناختم اما با اعتقاد به توانایی خود و همراهی یک نیروی درونی و پنهانی در این شهر ماندم و درس خواندم و در طول تمام سالهایی که در آمریکا زندگی می کردم حتی برای یک بار هم پدرم را ندیدم و نکته جالب اینکه پدرمن هرساله در آمریکا کنسرت هایی برگزار می کرد اما در طول تمام آن سالها برای برگزاری کنسرت به آمریکا سفر نکرد. دوری از وطن و ندیدن پدر دوران سختی را برای من رقم زد.

سمفونی رومی با دنیا ارتباط برقرار می کند

وی در ادامه به کم و کیف ساخت سمفونی رومی اشاره کرد و گفت : به دعوت کمپانی سونی عده ای از موزیسین های حال حاضر دنیا گردهم جمع شدند و سمفونی رومی را ساختند که نخستین شماره از سی دی سمفونی رومی خردادماه سال 1390 در دنیا پخش می شود و این سی دی یکی از 4 موسیقی بزرگ موسیقی کلاسیک در دنیا خواهد بود و قابلیت برقراری ارتباط با همه مردم دنیا را دارد.

ناظری در ادامه به عنوان سمفونی رومی اشاره کرد و گفت : این عنوان یک سمبل است سمفونی که به معنای جمع شدن گروهی از هنرمندان و رومی هم نمادی از موسیقی شرق است و حالا با تلفیق دو موسیقی شرق و غرب پدیده تازه و دست نیافتنی ایجاد می شود که حتی یک نت از موسیقی آن شبیه هیچ اثر دیگری نیست که کسی شنیده باشد و حتی آواز این سمفونی را هیچکس تا به حال نشنیده است و البته موسیقی آن از دل فرهنگ موسیقی کلاسیک شرق و غرب بیرون آمده است.

پس از پایان بخش نخست صحبت های حافظ ناظری ، محمدرضا درویشی با اشاره به اینکه هنوز حتی یک نت از این اثر شنیده نشده است گفت : هیچ یک از کسانی که در این جمع حاضرند این نوع موسیقی را نشنیده اند اما با توجه به اعتمادی که به پدر (شهرام ناظری) و شما داریم مطمئن هستیم که اثر خاصی خواهد بود و شما به اعتبار تحصیلات خود در نیویورک و کنسرت هایی که دارید پشتوانه محکمی دارید از همین رو است که درباره اثری که هنوز هیچکس نشنیده با قدرت صحبت می کنید .

وی در ادامه افزود : من حس شما و پدرتان را با تمام وجود درک می کنم چون خودمن دختری دارم به نام آفتاب که در اروپا درس آهنگسازی می خواند و به لحاظ عاطفی احساس می کنم که شما جای او ایستاده اید.

در ادامه این جلسه محمود دولت آبادی نویسنده و ادیب گفت : خوشحالم که پس از مهاجرت های متعدد جوانان با استعداد به خارج از کشور و برنگشتن آنها به وطن شما با وجود اینکه رفتید به وطن خود برگشتید و مایه مسرت است که فراموش نمی کنیم که مردم ایران در ایران زندگی می کنند؛ البته ترک وطن یک طرف قضیه است اما این وجه از ماجرا که عزیزان ایران برنمی گردند بسیار دردناک است چراکه این سرزمین متعلق به همه مردم ایران است و امیدوارم روزی روزگاری شرایطی فراهم شود که جوانانی که مهاجرت کرده اند به مام وطن برگردند.

تنوع سلیقه درهنر گوهر گرانبها است

پس از پایان صحبت های خالق داستان "کلیدر" شهرام ناظری ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جمع گفت : این جمع مجموعه ای از افتخارات فرهنگ وهنر ایران هستندو خوشحالم که هراز چندگاهی به بهانه های مختلف گردهم جمع می شویم و همدلی خود را عنوان می کنیم چون در این تنوع فرهنگی است که سلیقه های هنری یک سرزمین شکل می گیرد چون ایران یکی از کشورهای بزرگ و ارزشمند است که هر منطقه آن یک فرم و یک رنگ است و این همه تنوع سلیقه درهنر گوهر گرانبهایی است اما متاسفانه هنر موسیقی در طول سالیان دراز با مشکلات و مسائل مختلف روبرو بوده است که حل نشده باقی مانده است.

وی در ادامه افزود : حافظ قبل از سفر خود به آمریکا یک گروهی تشکیل داد و کنسرت هایی برگزار کرد اما معتقد بود که این محدوده فعالیت برای او کم است و تصمیم گرفت سفر کند و دنیا را ببیند و بشناسد و موسیقی بخواند.

هوشنگ کامکار مدیر هنری گروه کامکار گفت : من حافظ را از بچگی می شناسم و می دانم که برای یادگیری موسیقی بسیار پی گیر است و با گروه کامکار همکاری داشته است و سه تار خوبی می نوازند منتها پیشنهاد من این است که بهتر بود حافظ جان قبل از برگزاری چنین نشستی نسخه ای از آلبوم را در اختیار مهمانان می گذاشت و یا حداقل بخش هایی از آن را برای این جمع پخش می کرد تا زمینه آشنایی فراهم می شد چراکه این تعریف و تمجیدها انتظار را از این اثرخیلی بالا می برد و باید قطعه ای از این اثر شنیده می شد البته خوب است که انسان شهامت تعریف از خود را داشته باشد و از اثر خود دفاع کند اما فکر می کنم بهتر این بود که یک قطعه از این اثر پخش می شد.

حافظ ناظری درپاسخ به این سئوال گفت : من هم می دانم که بهتر بود این اثر شنیده می شد و درباره آن صحبت می کردیم اما این کار هنوز به انتها نرسیده است و قرار است 20 روز دیگر در نیویورک دور هم جمع شویم و قسمت پایانی این سمفونی را ضبط کنیم.

وی در پایان صحبت های خود گفت : به دلیل عدم رعایت حق کپی رایت این سمفونی در ایران منتشر نمی شود و علاقمندان برای دسترسی به این آلبوم باید ثبت نام کنند.

در طول این نشست صحبتی از کنسرت شهرام ناظری بیان نشد اما او در پاسخ به خبرنگارمهر گفت : به همراه گروه فردوسی در تاریخ 19 و 20 اسفندماه با موضوع شاهنامه‌خوانی به صورت مقامی کنسرتی در سالن نمایشگاه برج میلاد برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است محمود دولت آبادی نویسنده و ادیب ، رامبد صدیف خواننده ، مدیا کاشیگر ، هوشنگ کامکار آهنگساز و مدیر هنری گروه کامکار، داود گنجه ای قائم مقام خانه موسیقی ، محمد سریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی، محمدرضا درویشی آهنگساز ، محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، کیوان ساکت نوازنده تار و .... از مهمانان شهرام ناظری و فرزندش بودند.