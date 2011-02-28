۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

روزانه پنج هزار نفر از طریق سامانه حرم رضوی پاسخ سؤالات شرعی خود را می گیرند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پاسخگویی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی گفت: روزانه پنج هزار نفر از طریق سامانه 2020 بارگاه معنوی رضوی سؤالات دینی و شرعی خود را مطرح و پاسخ لازم را دریافت می کنند.

حجت الاسلام مهدی جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: این سؤالات که به صورت تفکیک شده به دو بخش خواهران و برادران تقسیم شده است، یک اورژانس فکری است که در طول شبانه روز خدمات لازم را به زائران و مجاوران بارگاه رضوی ارایه می کند.

وی با اشاره به اینکه از روز میلاد حضرت رضا (ع) تاکنون نیم میلیون شعر از زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی با سامانه 2020 تماس برقرار کرده و پاسخ سؤالات خود را بصورت زنده دریافت کرده اند افزود: طی حدود چهار ماه فعالیت این اداره استقبال مردمی از سامانه بسیار خوب بوده است.

جودکی با اشاره به اینکه این سامانه فعالیت خود را به صورت آزمایشی از ابتدای سال جاری خبر داده و خاطر نشان ساخت: کارشناسانی که به سؤالات مردم پاسخ می دهند دوره کارآموزی ضمن خدمت را فرا گرفته اند و به امور شرعی مسلط هستند.

وی گفت: پاسخ کارشناسان این مرکز بر اساس نظرات 13 مرجع تقلید صورت می گیرد.
 

