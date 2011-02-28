گرد و غبار زیاد ریاض تنها مشکل تیم سپاهان است

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون شرایط سپاهان پیش از بازی با الهلال عربستان اظهار داشت: سپاهان در حال حاضر با شرایط مساعدی روبروست و بازیکنان تیم در حال حاضر با انگیزه بسیار تمرین میکنند و برای بازی روز سهشنبه مقابل الهلال عربستان آماده میشوند.
وی در مورد شرایط آب و هوایی عربستان گفت: شرایط آب و هوایی عربستان در حال حاضر مساعد نیست و گرد و غبار شهر ریاض به گونهای است که همچون مه در هوا به نظر میرسد.
سرپرست تیم سپاهان در مورد وضعیت مصدومیت محرم نویدکیا نیز تصریح کرد: محرم به طور قطع به این بازی و بازی پس از آن نمیرسد و مصدومیت این بازیکن بین دو تا سه هفته ادامه خواهد یافت.
وی اضافه کرد: عقیلی با تیم تمرین میکند و در صورت صلاحدید امیر قلعهنویی روز سهشنبه در ترکیب تیم ما قرار میگیرد.
بصیرت اظهار داشت: مسئولان عربستان ظرف روزهای گذشته همکاریهای لازم با تیم ما را انجام دادهاند و در مسائلی همچون ویزا مشکلی برای سپاهان به وجود نیاوردهاند.
نظر شما