فیلم کوتاه «برای فردا» به جشنواره فیلم 100 راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیلم کوتاه «برای فردا» با موضوع اجتماعی، یکی از تولیدات حوزه هنری استان قم است که به بخش مسابقه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های 100 ثانیه‌ای راه یافته است.



این فیلم از بین هزار و 135 اثر ثبت شده، جزو 100 فیلم منتخب در بخش مسابقه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های 100 ثانیه‌ای شده است و هنرمندانی همچون صابر ضرابی و محمدعلی بختیاری در آن به هنرنمایی پرداخته‌اند.



فیلم کوتاه «برای فردا» به نویسندگی و کارگردانی مهدی بختیاری نگاهی به زمان دارد. در امروز باید به چیزهای کوچک هم توجه کرد، شاید در فردا آن چیز کوچک برای تو تبدیل به یک مشکل و یا فرصت بزرگ شود، پس، فردا در دست امروز است.

این فیلم در روز پنجشنبه 12 اسفند سال جاری در پردیس سینمایی آزادی اکران می‌شود.

