ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر سال آینده برگزاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر با هدف ترویج توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان عرصه های مختلف اقتصادی برگزار می شود.

ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات برگزار می شود و کار آفرینان برای ثبت نام و شرکت در این جشنواره می توانند به سایت http://karafarinanebartar.ir مراجعه کنند.

فرصت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25/12/89 در نظر گرفته شده است و پس از آن دسترسی به سایت به دلیل غیر فعال شدن آن امکان پذیر نخواهد بود.

داوران ششمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر در مرحله استانی از هر بخش کشاورزی، صنعت و خدمات 3 نفر را انتخاب خواهند کرد و تا 20 فروردین ماه سال 90 به دبیرخانه جشنواره معرفی می کنند. همچنین 7 نفر داوری ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر را در استان زنجان انجام می دهند که در نهایت کار آفرینان برگزیده تا پایان فروردین ماه سال آتی به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.

شورای سیاست گذاری استانی نیز به ریاست استاندار و دبیر کلی مدیر کل کار و امور اجتماعی تشکیل می شود و در خصوص تاریخ برگزاری جشنواره استانی تصمیم گیری می کنند.

سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنایع و معادن و سازمان بازرگانی استان در برگزاری ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر همکاری خواهند کرد.

