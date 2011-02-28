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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

در زنجان/

ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر سال آینده برگزاری می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: با توجه به برگزاری ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر در سال آینده، متقاضیان شرکت در این جشنواره تا 25 اسفند ماه سالجاری فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر با هدف ترویج توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان عرصه های مختلف اقتصادی برگزار می شود.
 
ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات برگزار می شود و کار آفرینان برای ثبت نام و شرکت در این جشنواره می توانند به سایت  http://karafarinanebartar.ir مراجعه کنند.
 
فرصت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25/12/89 در نظر گرفته شده است و پس از آن دسترسی به سایت به دلیل غیر فعال شدن آن امکان پذیر نخواهد بود.
 
داوران ششمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر در مرحله استانی از هر بخش کشاورزی، صنعت و خدمات 3 نفر را انتخاب خواهند کرد و تا 20 فروردین ماه سال 90 به دبیرخانه جشنواره معرفی می کنند. همچنین 7 نفر داوری ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر را در استان زنجان انجام می دهند که در نهایت کار آفرینان برگزیده تا پایان فروردین ماه سال آتی به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.
 
 شورای سیاست گذاری استانی نیز به ریاست استاندار و دبیر کلی مدیر کل کار و امور اجتماعی تشکیل می شود و در خصوص تاریخ برگزاری جشنواره استانی تصمیم گیری می کنند.
 
سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنایع و معادن و سازمان بازرگانی استان در برگزاری ششمین جشنواره ملی کار آفرینان برتر همکاری خواهند کرد.
 
کد مطلب 1263580

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