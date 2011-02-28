دانشجویان گیلانی به سرزمین وحی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اولین مرحله از اعزام دانشجویان دانشگاه های گیلان از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت شامگاه یکشنبه به سرزمین وحی انجام شد.

در این مرحله، 200 نفر از دانشجویان دانشگاه های گیلان در قالب دو کاروان ساعت 22 و 28 شب گذشته با پرواز شماره1543 هواپیمایی جمهوری اسلامی، فرودگاه رشت را به مقصد جده ترک کردند.

همچنین اولین گروه از زائران گیلانی حج عمره 89 و90، عصر پنجشنبه با یک فروند هواپیمای ایرباس به شماره پرواز2867 شرکت هواپیمایی سعودی، در ساعت 17و 30 دقیقه از این فرودگاه به مقصد جده اعزام شدند.

این گروه از زائران گیلانی در قالب دو کاروان که 293 نفر هستند به مدت 12 روز در مکه معظمه و مدینه منوره اقامت خواهند داشت، 54 مورد پرواز در قالب 108 کاروان، زائران گیلانی را در سال جاری و تا چهارم مرداد ماه سال 90 از فرودگاه رشت برای انجام عمره مفرده جابجا خواهد کرد.