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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

خواجی:

احداث منوریل مشهد در حال طراحی است

احداث منوریل مشهد در حال طراحی است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: احداث پروژه منوریل کلانشهر مشهد در حال طراحی است.

غلامرضا خواجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با تاکید بر توسعه حمل و نقل عمومی در این کلانشهر، افزود: با توجه به بهره برداری خط یک قطار شهری، احداث منوریل چرخه حمل و نقل عمومی مشهد را تکمیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: موضوع حمل و نقل عمومی مشهد یک بحث ملی است که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به ویژگی های خاص این کلان شهر و پذیرایی سالانه از20 میلیون زائر، اظهارداشت: این شهر برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی خود نیاز به کمک بیشتر دولت دارد.

وی اضافه کرد: برای رفع مشکلات کنونی، ناوگان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و قطار شهری باید توسعه یابد.

خواجی با اشاره به نقش گسترش حمل و نقل عمومی در کاهش مشکلات ترافیکی این شهر گفـت: با بهره برداری کامل از قطار شهری بخشی از مشکلات ترافیکی مشهد رفع خواهد شد.

بنا بر اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با بهره برداری کامل از قطار شهری در مسیر شرق به غرب، ترافیک در این محدوده 15 درصد کاهش می یابد.
 

کد مطلب 1263582

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