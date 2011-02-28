احداث منوریل مشهد در حال طراحی است

غلامرضا خواجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با تاکید بر توسعه حمل و نقل عمومی در این کلانشهر، افزود: با توجه به بهره برداری خط یک قطار شهری، احداث منوریل چرخه حمل و نقل عمومی مشهد را تکمیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: موضوع حمل و نقل عمومی مشهد یک بحث ملی است که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به ویژگی های خاص این کلان شهر و پذیرایی سالانه از20 میلیون زائر، اظهارداشت: این شهر برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی خود نیاز به کمک بیشتر دولت دارد.

وی اضافه کرد: برای رفع مشکلات کنونی، ناوگان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و قطار شهری باید توسعه یابد.

خواجی با اشاره به نقش گسترش حمل و نقل عمومی در کاهش مشکلات ترافیکی این شهر گفـت: با بهره برداری کامل از قطار شهری بخشی از مشکلات ترافیکی مشهد رفع خواهد شد.

بنا بر اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با بهره برداری کامل از قطار شهری در مسیر شرق به غرب، ترافیک در این محدوده 15 درصد کاهش می یابد.

