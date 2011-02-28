ذوب آهن نباید تیمی را دستکم بگیرد

سینا عشوری در گفتگو با مهر پیرامون بازی روز چهارشنبه تیمش مقابل الامارات در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: از تیمهای کوچک بیش از سایر تیم‌ها وحشت داریم زیرا آنها با انگیزه‌تر از بقیه ظاهر می‌شوند و اگر آنها را دست‌کم بگیریم برایمان دردسرساز می‌شوند.

وی با بیان اینکه همه تیمها به ذوب‌آهن به عنوان نائب قهرمان آسیا نگاه می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر همه تیمها ذوب‌آهن را می‌شناسند و ما را نائب قهرمان آسیا می‌دانند، ابراهیم‌زاده برایمان توضیح داده که اگر در این مسابقات کوتاهی کنیم حتی نمی‌توانیم از گروه خود صعود کنیم.

هافبک ملی‌پوش ذوب‌آهن بیان داشت: ابتدا باید از گروه خود صعود کنیم و پس از آن در مورد بازیهای بعدی برنامه‌ریزی کنیم نباید در بازی‌های آسیایی بدون تمرکز ظاهر شویم زیرا تیم‌های دیگر منتظر لغزش ذوب‌آهن هستند.

وی در مورد بازی سپاهان و استقلال و به حقیقت پیوستن پیش‌بینی‌اش از نتیجه تساوی این بازی اضافه کرد: من پیشگوی بزرگی هستم، مطمئن بودم که این بازی با تساوی به پایان می‌رسد، می‌توانم بسیاری از بازیهای دیگر را نیز پیش‌بینی کنم اما در حال حاضر حرفی نمی‌زنم.

