۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

سینا عشوری:

ذوب آهن نباید تیمی را دستکم بگیرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تاکید کرد که این تیم برای موفقیت نباید هیچ تیمی را دستکم بگیرد.

سینا عشوری در گفتگو با مهر پیرامون بازی روز چهارشنبه تیمش مقابل الامارات در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: از تیمهای کوچک بیش از سایر تیم‌ها وحشت داریم زیرا آنها با انگیزه‌تر از بقیه ظاهر می‌شوند و اگر آنها را دست‌کم بگیریم برایمان دردسرساز می‌شوند.

وی با بیان اینکه همه تیمها به ذوب‌آهن به عنوان نائب قهرمان آسیا نگاه می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر همه تیمها ذوب‌آهن را می‌شناسند و ما را نائب قهرمان آسیا می‌دانند، ابراهیم‌زاده برایمان توضیح داده که اگر در این مسابقات کوتاهی کنیم حتی نمی‌توانیم از گروه خود صعود کنیم.

هافبک ملی‌پوش ذوب‌آهن بیان داشت: ابتدا باید از گروه خود صعود کنیم و پس از آن در مورد بازیهای بعدی برنامه‌ریزی کنیم نباید در بازی‌های آسیایی بدون تمرکز ظاهر شویم زیرا تیم‌های دیگر منتظر لغزش ذوب‌آهن هستند.

وی در مورد بازی سپاهان و استقلال و به حقیقت پیوستن پیش‌بینی‌اش از نتیجه تساوی این بازی اضافه کرد: من پیشگوی بزرگی هستم، مطمئن بودم که این بازی با تساوی به پایان می‌رسد، می‌توانم بسیاری از بازیهای دیگر را نیز پیش‌بینی کنم اما در حال حاضر حرفی نمی‌زنم.
 

