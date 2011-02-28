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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

فروش فیلم‌های اسکاری در اکران جهانی این هفته

فروش فیلم‌های اسکاری در اکران جهانی این هفته

دو نامزد اصلی دریافت جوایز اسکار در هفته منتهی به روز برگزاری مراسم اهدای این جوایز در اکران جهانی فروش خوبی داشتند.

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی دو فیلم سینمایی "سخنرانی پادشاه" و "قوی سیاه" آخر هفته گذشته در اکران جهانی مورد توجه و استقبال تماشاگران قرار گرفتند.

"قوی سیاه" در دومین هفته اکران خود در 39 کشور جهان، 6/17 میلیون دلار فروخت. در حالی که میزان فروش "سخنرانی پادشاه" در این هفته 6/15 میلیون دلار فروش داشت. مجموع فروش هر یک از دو فیلم در اکران امریکای شمالی و سایر نقاط جهان تاکنون از مرز 200 میلیون دلار گذر کرده است.

"سخنرانی پادشاه" تاکنون در اکران جهانی بیش از 130 میلیون دلار فروش داشته و میزان فروش "قوی سیاه" در اکران بین‌المللی 102 دلار بوده است. این در حالی است که اکران این دو فیلم در بازارهای بزرگی چون فرانسه، آلمان، هند و کره تازه از این هفته آغاز می‌شود.

همزمان میزان فروش "شهامت واقعی" ساخته جدید برادران کوئن و دیگر نامزد جوایز متعدد اسکار، آخر هفته گذشته 10 میلیون دلار بوده و مجموع فروش این فیلم در اکران جهانی از مرز 30 میلیون دلار گذشته است.

کد مطلب 1263585

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