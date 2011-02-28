به گزارش مهر، به نقل از ورایتی دو فیلم سینمایی "سخنرانی پادشاه" و "قوی سیاه" آخر هفته گذشته در اکران جهانی مورد توجه و استقبال تماشاگران قرار گرفتند.



"قوی سیاه" در دومین هفته اکران خود در 39 کشور جهان، 6/17 میلیون دلار فروخت. در حالی که میزان فروش "سخنرانی پادشاه" در این هفته 6/15 میلیون دلار فروش داشت. مجموع فروش هر یک از دو فیلم در اکران امریکای شمالی و سایر نقاط جهان تاکنون از مرز 200 میلیون دلار گذر کرده است.



"سخنرانی پادشاه" تاکنون در اکران جهانی بیش از 130 میلیون دلار فروش داشته و میزان فروش "قوی سیاه" در اکران بین‌المللی 102 دلار بوده است. این در حالی است که اکران این دو فیلم در بازارهای بزرگی چون فرانسه، آلمان، هند و کره تازه از این هفته آغاز می‌شود.



همزمان میزان فروش "شهامت واقعی" ساخته جدید برادران کوئن و دیگر نامزد جوایز متعدد اسکار، آخر هفته گذشته 10 میلیون دلار بوده و مجموع فروش این فیلم در اکران جهانی از مرز 30 میلیون دلار گذشته است.