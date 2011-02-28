فشار فدراسیون ژیمناستیک عامل استعفایم بود

محمد اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون دلایل استعفا از هیئت ژیمناستیک استان اصفهان اظهار داشت: این استعفا دلیل خاصی نداشت زیرا در روزهای گذشته تغییراتی در راس فدراسیون ژیمناستیک به وجود آمد و همین مسئله باعث شد که من استعفا دهم در هر صورت رفت و آمدها در ورزش همیشه طبیعی بوده است.

وی ادامه داد: سرپرست فدراسیون مختار است که پس از روی کار آمدن گزینه‌های خود را انتخاب کند و ما وابسته به پست و مقامها نیستیم بنابراین از اینکه از ریاست این هیئت استعفا دادم ناراحت نیستم.

رئیس سابق هیئت ژیمناستیک استان اصفهان با بیان اینکه استعفای من مشکلات موجود را حل کرد، تصریح کرد:‌ آنها دنبال این بودند که تغییراتی در هیئت انجام دهند و زمانیکه من همه جوانب را دیدم متوجه شدم که با فشار به اداره‌کل تربیت بدنی هیچ چیزی حل نمی‌شود بنابراین استعفا دادم تا این مشکل حل شود.

وی گفت:‌ متاسفانه سرپرست فدراسیونها کسانی را به عنوان روسای هیئتهای استان انتخاب می‌کنند که موافق نظر خود باشند تا خود در انتخابات رئیس فدراسیون، رای کافی برای تصدی این پست را بیاورند، در ورزش انتصابات بیشتر از انتخابات نقش دارند.

اقبالی با اشاره به حمایتهایش از رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک کشور و تاثیر این مسئله بر برکناری‌اش اضافه کرد: چون از رئیس فدراسیون قبلی حمایت کرده و نحوه برخورد با وی را مورد سئوال قرار دادم، مورد غضب سرپرست جدید فدراسیون قرار گرفتم و همین مسئله باعث شد فشارهای مختلف علیه من در روزهای گذشته افزایش یابد.