نمایشگاه "نقش ماهی در هفت سین ایرانی" در مشهد برگزار می شود

محمد ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا 27 اسفند در مشهد جریان دارد افزود: هنرمندان شهرهای تهران، کرج، سمنان، لاهیجان و مشهد آثار خود را در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته اند.

وی گفت: آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه شامل حکاکی روی کاشی، سرامیک، دست های هنری، ترکیب مواد لعاب کاری، دست ساخته های چوبی، زیور آلات هنری، نقاشی روی پارچه و شیشه های دست ساز است.

وی گفت: در آثار هنرمندان صنایع دستی یکصد و 20 اثر هنری برگرفته از طراحی و ایده های خاص ایرانی از 12 هنرمند برجسته در خصوص هفت سین ایرانی به نمایش گذاشته شده است.

ضرابی گفت: این نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 20 شب و تا 27 اسفند ماه در خیابان کوهسنگی مشهد برپا است.

