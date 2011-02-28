"کنسرسیوم محتوای ملی" تجلی وحدت حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست رؤسای اعضای کنسرسیوم محتوای ملی با حضور دکتر غلامعلی حدادعادل، حجت‌الاسلام دکترمهدی خاموشی، حجه‌الاسلام دکتر احمد واعظی، حجه الاسلام دکتررسول جعفریان، حجه الاسلام دکترسعیدرضاعاملی، دکتر امید فاطمی، دکتر محمد مهدی طهرانچی، محمد هادی زاهدی و دکترعلیرضا طالب پور اعضای مؤسس کنسرسیوم در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

حدادعادل در این نشست، اجتماع رؤسای مؤسسات مختلف در این کنسرسیوم را منشای خیر و برکت خواند و افزود: این اجتماع از این جهت اهمیت دارد که ثابت می کنیم، می توانیم با همدیگر همکاری کنیم. این کنسرسیوم به صورت خودجوش شروع شد و تعدادی از مؤسسات به جای اینکه نگران تعدی به یکدیگر باشند، با همنشینی و همفکری به دنبال هدفی واحد هستند و همین برای من شوق انگیز است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در ادامه این کنسرسیوم را نشانه ای برای وحدت حوزه و دانشگاه خواند و تصریح کرد: شعار وحدت حوزه و دانشگاه که توسط امام راحل مطرح شد رمزی است از ضرورت پیوند امروز و دیروز. این پیوند در اعضای کنسرسیوم به خوبی متجلی شده است. ما در میان این جمع سنتی ترین نهادها و همچنین امروزی ترین و به اصطلاح علمی ترین نهادها را در کنار هم مشاهده می کنیم که همگی برای دستیابی به هدفی مشترک با یکدیگر همفکری و هم اندیشی می کنند.

عمادی دبیرکنسرسیوم محتوای ملی نیز در این نشست با ارائه گزارشی درباره فعالیت های کنسرسیوم گفت: از هشت اسفندماه سال گذشته که اولین نشست رؤسای اعضای کنسرسیوم برگزار شد تا به امروز 22 جلسه شورای نمایندگان اعضا برگزار شده است. به این مجموعه باید جلسات متعددی که با رؤسای اعضا به طور جداگانه برگزار شده و همچنین حدود 56 جلسه کمیته برنامه ریزی اجرایی کنسرسیوم را هم اضافه نمود. در این جلسات پیرامون اساسنامه و آیین نامه های مورد نیاز جهت تعیین و تبیین نحوه همکاری مؤسسات و مراکز با یکدیگر بحث و تبادل نظر شده است.

وی راه اندازی "درگاه محتوای ملی" و دسترس پذیری حجم قابل توجهی ازاطلاعات مؤسساتی چون کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، بنیاد دائره المعارف اسلامی، مرکز نشر دانشگاهی، کتابخانه دانشگاه تهران، مؤسسه تبیان، کتابخانه آستان قدس رضوی و مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی را دومین دستاورد یک سال تلاش کنسرسیوم محتوای ملی دانست.

وی افزود: امکان جستجوی متمرکز و یکپارچه در میان اطلاعات مؤسسات عضو کنسرسیوم بدون نیاز به اینکه این اطلاعات قبلا در یکجا جمع آوری شده باشند وهمچنین استفاده از استانداردهای روز دنیا از جمله مهمترین ویژگی های این درگاه است.

دبیر کنسرسیوم محتوای ملی در ادامه حفظ مالکیت معنوی را از مهمترین ویژگی های درگاه محتوای ملی خواند و گفت: کاربر در مواقعی که صاحب محتوا مبلغی را برای استفاده از آثارش تعیین کرده، باید آن پرداخت کند و در صورتی که اطلاعات مورد نیازش در درگاه موجود نبود آن را سفارش دهد.

عمادی در ادامه با بیان اینکه تاکنون دسترسی به حدود 380000 عنوان شی رقومی در درگاه کنسرسیوم مهیا شده، گفت: انتظار می رود تا پایان سال دسترسی به 264 هزار و 620 شی رقومی امکانپذیر باشد.

دکتر طالبپور، مدیر عامل مؤسسه تبیان نیز در ادامه با بیان اینکه زیرساخت درگاه به گونه ای است که دسترسی به اطلاعات مؤسسات اجباری نیست، گفت: از یک سو همه مؤسسات عضو این کنسرسیوم به صورت رایگان اطلاعات می دهند از سوی دیگر سیاست ما توسعه دسترسی بیشتر به اطلاعات است، اما به اعضای هسته اتکا نمی کنیم، البته اگر صاحبان محتوا قیمتی برای فراداده خود تعیین کنند، سخت گیری نمی شود.

وی همچنین تأکید کرد: یکی از خصوصیات درگاه محتوای ملی این است که اطلاعات منتقل نمی شود، بلکه دسترسی به اطلاعات آزاد می شود، یعنی مؤسسات تا زمانیکه تمایل داشته باشند، حق دسترسی به اطلاعات خود را باز می کنند.

در انتهای این جلسه، اساسنامه کنسرسیوم محتوای ملی به امضای 11 عضو مؤسس این کنسرسیوم رسید.