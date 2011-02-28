مخالف دوبله با لهجه هستیم/ دوبله مدیون زبان فارسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دومین جشن سالانه برترین‌های واحد دوبلاژ در شبکه نمایش خانگی امروز نهم اسفندماه در تالار اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور علیرضا سجادپور مدیر نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی، سعید رجبی فروتن مدیر کل همکاری‌های سمعی و بصری، حسین بزرگی مدیر امور دوبلاژ سیما، گویندگانی چون بهرام زند، چنگیز جلیلوند، محمود قنبری، ناصر ممدوح، زهره شکوفنده، جلال مقامی، احمد رسول‌زاده، مریم شیرزاد و ... برگزار شد.

در این مراسم بعد از قرائت قرآن بخشی‌هایی از دوبله فیلم‌هایی چون "گروه برتر"، "چارلی و کارخانه شکلات‌سازی"، "سیما رونی"، "حال همه خوب است"، "فراتر از قانون"، "مرد فیل‌نما" و "قتل منصفانه" پخش شد.

سعید رجبی فروتن بعد از پخش دوبله فیلم‌ها با اشاره به کتاب‌های اکبر منانی و تهامی گویندگان گفت: آقای منانی کتاب خوب "سرگذشت دوبله" را نوشتند و امسال هم آقای تهامی کتاب "چگونه دوبله کنیم" را تالیف کردند که در نگاه سطحی متوجه شدم کتاب خوبی است. البته در ایام نوروز می‌توانم با فراغ بال این کتاب را مطالعه کنم.

وی در ادامه افزود: در یک سال گذشته نقاط عرضه فیلم‌های دوبله شده را وسعت دادیم و آثار ویدیویی در کیوسک‌ها، سوپرمارکت‌ها و ... هم عرضه شده است. گرچه مردم بیشتر آثار ایرانی را خریداری و تماشا می‌کنند، اما بی‌علاقه هم به خرید آثار خارجی نیست. البته جای خالی دوبله در بازی‌های رایانه‌ای‌ها هم احساس می‌شود که امیدوارم این کار هم انجام شود.

ناصر ممدوح، رئیس انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم هم در بخشی از این مراسم گفت: امسال مسئولیت داوری فیلم‌های ارسال‌ شده بر عهده گویندگان گذاشته شد. من با صبحتی که با هیئت مدیره داشتم، غلامعلی افشاریه، ژرژ پطروسی و گارنیک یادگارنیان قبول همکاری کردند.

وی در ادامه افزود: 27 فیلم برای داوری ارسال شد. دوبله همه فیلم‌ها خوب بود، اما واقعاً دوبله برخی آنها فوق‌العاده بود. امیدوارم کیفیت در دوبله تداوم داشته باشد و همان وجه دهه 40 را دوبله داشته باشیم که در سطح جهان مطرح بودیم.

در ادامه این مراسم کلیپی به یاد حسین باغی پخش شد که شامل بخشی از دوبله فیلم‌هایی "فرار به سوی پیروزی"، "کلبه غول کشی"، "باراباس" و "غازهای وحشی" بود.

ممدوح در توصیف باغی گفت: او همکار خوبی برایمان بود و در امر گویندگی هم موفق بود به خصوص در سال‌های اخیر که در تیزرهای تبلیغاتی حرف اول را می‌زد. یاد او گرامی بود.

هوشنگ گلمکانی، سردبیر ماهنامه فیلم گفت: یکی از آسیب‌های دوبله سانسور یا همان خط قرمز است. البته من گاهی برای کنجکاوی فیلم‌های دوبله شده را می‌بینم تا ادای دین به اهالی دوبله کنم. بعد از انقلاب دوبله فیلم‌های ایرانی و خارجی محدود شد. البته من معتقدم که دوبله برای فیلم‌های ایرانی ضرورت ندارد و مناسب نیست، اما در فیلم‌های خارجی ضرورت دارد.

وی در ادامه افزود: در سال‌های مختلف شاهد آسیب‌های زیادی به دوبله از جمله چند دستگی بودیم. گاهی نقاط مثبت در دوبله نادیده گرفته شد، اما در 10 تا 15 سال اخیر دوبله جدی گرفته شده است. دوبله ایران خوب است و اگر هم گاهی دوبله بد می‌بینیم حتماً دلایلی دارد.

بعد از صحبت‌های گلمکانی لوح یادبودی به پسر باغی اهدا شد. همچنین در ادامه کلیپی از دوبله کارهای چنگیز جلیلوند پخش و از او هم تقدیر شد. جلیلوند بعد از تقدیر گفت: من در حال حاضر حالی دارم که نمی‌توانم صحبت کنم. خوشحالم که امروز حضور دارم.

همچنین در ادامه کلیپی از دوبله آثار جلال مقامی پخش شد. وی گفت: من معتقدم وقتی فرد هدیه می‌گیرد باید لیاقتش را داشته باشد تا حلال باشد و اگر لیاقتش را نداشته باشد حرام است. بگذارید در این مراسم کمی خودخواهی کنم. من بعد از پنجاه سال که کارهای برجسته انجام دادم، احساس می‌کنم دیگر صدایی ندارم. به شرافت حضرت علی (ع) و به جان دو نوه‌ام قسم می‌خورم که دیگر من به فکر این طرف نیستم و به فکر آن طرف هستم تا برای خودم اندوخته‌ای داشته باشم.

حسین بزرگی، مدیر واحد دوبلاژ سیما هم در بخشی از این مراسم گفت: در این مراسم می‌خواهم درباره چرایی دوبله صحبت کنم که چرا دوبله ماندگار شده است. یکی از دلایل به زبان و ادبیات فارسی برمی‌گردد. دوبله مدیون زبان و ادبیات فارسی است و الفت خاصی به زبان فارسی دارد. دوبله به سهم خودش به زبان و ادبیات کشورمان کمک کرده و قابل تقدیر است. بنابراین باید در دوبله دقت لازم را کرد.

وی در ادامه افزود: زبان فارسی به عنوان یک زبان شاخص و معیار در دوبله استفاده می‌شود، به همین دلیل ما مخالف هستیم که دوبله با لهجه انجام شود. دوبله باید با زبان فارسی اصیل و معیار انجام شود.

بزرگی خاطرنشان ساخت: بحث بعدی هرم سنی است. در میان افراد جامعه بچه‌های خردسال هستند که باید آثار خارجی را برایشان دوبله کرد و دوبله برای این رده سنی ضروری است. زمانی که ما سریال "جومونگ" را دوبله می‌کردیم از رادیو و تلویزیون کره برای بازدید از پشت صحنه دوبله این کار آمده بودند. این دوستان تاکید می‌کردند که در کره کارهای کودکان دوبله می‌شود. آنها اشاره کردند که برایشان اهمیت دارد که کارهای کودک دوبله شود.

مدیر واحد دوبلاژ سیما در ادامه افزود: با ورود سینما دوبله هم شکل گرفت. به مرور زمان کارهای مدیوم سینما کم شد و به کارهای تلویزیون افزوده شد. در حال حاضر جوانان هم کارهای بزرگی در دوبله انجام می‌دهند و نباید کارهای آنها را نادیده بگیریم. نباید فقط به عصر طلایی دوبله و به دهه 40 بچسبیم.

وی در پایان افزود: آقای فروتن من و شما گرچه مدیران اجرایی هستیم، اما باید برای حل آسیب‌ها و مشکلات اهالی فن باید آستین بالا بزنند تا مشکلات را حل کنیم و برای عزت دوبله در ایران تلاش کنیم. من از دوستانی که در عرصه دوبله فعالیت می‌کنند قدردانی می‌کنم.

در پایان نیز برگزیدگان معرفی و تقدیر شدند.

*حاشیه:

- بعد از صحبت‌های حسین بزرگی مدیر واحد دوبلاژ سیما ناصر ممدوح روی سن رفت و خطاب به بزرگی گفت: آقای بزرگی شما تاکید کردید که چرا برخی صندلی‌ها خالی است. این در حالی است که بیشتر همکاران ما در سازمان صدا و سیما مشغول کار دوبله هستند.

بعد از این صحبت، بزرگی دستش را بالا برد و بلند گفت: من بعد از صحبتی که چند روز پیش با شما داشتم تصمیم گرفتیم کار را برای امروز تا ساعت دو بعد از ظهر تعطیل کنیم تا همه دوستان حضور داشته باشند، اما برخی دوستان نیامدند.

ممدوح نیز در جواب او گفت: اما چند ساعت بعد از صحبت من و شما کاغذی زده شد و اعلام شد کار ساعت 9 شروع می‌شود. بزرگی خطاب به ممدوح گفت: اما فقط کار قرار بود ساعت 9 صبح دوبله شود، چرا که زمان پخش داشت، اما بقیه کارها تعطیل شده بود.

ممدوح برای اینکه بحث خاتمه یابد خندید و گفت: باشه. از شما ممنون هستم.