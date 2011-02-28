۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

جشن درختکاری به میزبانی دهکده المپیک کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مراسم امسال جشن روز درختکاری، در کرمانشاه روز 15اسفند ماه به میزبانی دهکده المپیک این شهر برگزار می شود.

یه گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این مراسم که هر ساله از سوی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه برگزار می شود، با پیشنهاد اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در سالجاری در محل دهکده المپیک کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم قرار است با حضور مسئولین ارشد استان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه و سایر مسئولین راس ساعت 10 صبح در ضلع شمالی دهکده المپیک برگزار شود.

سایر دستگاههای اجرایی استان، دانش آموزان و NGO  های دوستدار طبیعت نیز در این مراسم حضور فعالی خواهند داشت.

در مراسم جشن درختکاری امسال قرار است هزاران نهال در دامنه ضلع شمالی دهکده المپیک کرمانشاه که منظره زیبایی را بوجود آورده است کاشت شود.

دهکده المپیک کرمانشاه در کیلومتر پنج جاده کرمانشاه-سنندج واقع است.

