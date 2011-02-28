به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در نشست خبری ظهر امروز دیدار تیم های استقلال و السد که در محل هتل استقلال تهران برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: قبل از هر چیز حضور تیم السد قطر در ایران را خوشامد گفته و برای آنان آرزوی موفقیت دارم تیم السد دارای قدمتی بسیار طولانی در آسیاست و یکی از تیم های معتبر آسیایی می باشد. به یاد دارم که سال 1990 ما این تیم را شکست داده و توانستیم قهرمان آسیا شویم.

سرمربی تیم استقلال تهران ادامه داد: السدی ها از بازیکنان و سرمربی بسیار خوبی بهره می برند و قطعا در مقابل ما حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.

پرویز مظلومی در ادامه و در خصوص شرایط تیم استقلال نیز گفت: استقلال در چند هفته اخیر بازیهای بسیار خوبی برگزار کرده و تمرینات بسیار منظمی را انجام داده و از هر لحاظ آماده دیدار مقابل السد است. ما در پی آن هستیم تا با کسب سه امتیاز این دیدار استارت خوبی را در لیگ قهرمانان بزنیم.

سرمربی تیم استقلال تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر استفاده از دو هافبک دفاعی گفت: یک مربی همیشه از داشته های خودش استفاده می کند و ارنج تیم را بر اساس نفرات موجود می چیند ما در بازی گذشته مقابل سپاهان چند تغییر انجام دادیم و احساس می کنیم بعضی از بازیکنان در طول 90 دقیقه وقتی حضور پیدا می کنند کارآیی بسیار زیادی خواهند داشت. اگر ما دو هافبک دفاعی در تیم قرار داده ایم صرفا هر دو در نقش دفاعی حاضر نخواهند شد بلکه از یکی از آنان کارهای دیگری را نیز می خواهیم.

وی وضعیت هوار ملامحمد بازیکن عراقی تیم خود را مطلوب دانست و افزود: خوشحالم که هوار با توجه به مشکلاتی که داشت بعد از مدتها به جمع ما ملحق شد و توانست در دقایقی که برای ما بازی کرده بازی خوبی از خود ارائه دهد. هوار صد در صد به مرز آمادگی نرسیده و هنوز بازیکن 90 دقیقه ای نیست اما با تمریناتی که مربی بدنساز ما برای او برگزار می کند امیدوار هستم که این بازیکن حرفه ای بتواند در دیدارهای آتی 90 دقیقه برای ما مثمر ثمر باشد.

سرمربی تیم استقلال در پایان و در خصوص حضور تماشاگران در دیدار مقابل السد قطر نیز گفت: حضور در بازیهای لیگ قهرمانان قطعا هواداران زیادی را به ورزشگاه خواهد کشید و مردم ما باید به این بازیها نگاه ملی داشته باشند. هر چهار تیم که نماینده ایران هستند در حال حاضر نماینده ایران هستند و رنگ هایی مثل قرمز، آبی و زرد در این مسابقات به چشم نخواهد آمد بلکه فقط بحث ملی وجود دارد و من امیدوار هستم که مردم ما همانند گذشته در ورزشگاه حضور پیدا کرده و تیم استقلال که الان نماینده 70 میلیون نفر ایرانی است را مورد تشویق قرار دهند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و السد ساعت 17:30 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.