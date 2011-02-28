به گزارش خبرگزاری مهر،‌ اسرافیل احمدیه افزود: با تزریق منایع مالی جدید انتظار داریم نخستین طرح آهن اسفنجی این طرح ها در نیمه دوم سال جدید به مرحله بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: سایر طرح ها و واحدهای فولادسازی بر اساس میزان تامین مالی و برنامه ریزی انجام شده ، با دقت و سرعت تمام اجرا خواهند شد.

مدیر عامل شرکت ملی فولاد یادآور شد: تزریق منابع مالی در مرحله اول اوراق مشارکت منجر به رشد و پیشرفت قابل توجه در اجرای پروژه های هشتگانه فولاد شد.

به گفته وی ، ‌بخش احیا این طرحها در حال حاضر به صورت میانگین بالغ بر 60درصد (حداکثر 2/71 و حداقل 52درصد )پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی درباره مکان یابی این طرحها و توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق کم برخوردار کشور اظهار داشت: نگرش استانی در احداث طرحهای فولاد با توجه به نیاز بازار و متعادل کردن آن در سطح استانها صورت گرفته است. علاوه بر این جلوگیری از حمل و نقل متعدد و پیش بینی توسعه با توجه به سیاست های کلان برای دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد از دیگر اهداف دولت به شمار می آید که این اقدام بستر توسعه را برای ایجاد صنایع مادر و صنایع بالادستی مهیا می سازد.

احمدیه اشاره ای نیز به مزایای فنی و مهندسی طرحهای هشتگانه فولاد کرد و افزود: بهره گیری از کنسرسیومها و مشاوران متعدد داخلی با هدف ایجاد رقابت و توسعه دانش فنی در کشور و امکان استفاده از تجارب موجود در صنایع فولاد باعث شده بخش اعظم مباحث اجرایی و کمبودهای احتمالی پوشش داده شود.