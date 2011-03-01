به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم مهرام بر اساس رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال از ابتدای فصل جاری مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور و برای مدت سه ماه اجازه همراهی تیمش را نداشت. اما محرومیت این مربی که از دوم دی‎ماه و همزمان با آغاز رقابت‎های باشگاهی آغاز شد، دوم فروردین‎‌ماه به پایان می‎رسد.

بنابراین مهران شاهین‌طبع که تا این مرحله از رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از نشستن بر روی نیمکت تیمش محروم بود از دوم فروردین‎ماه به بعد می‎تواند بازیکنان مهرام را در مسابقات باشگاهی کشور همراهی کند.

اسفندماه سال گذشته کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در پایان نشستی 6 ساعته مهران شاهین‎طبع - سرمربی وقت تیم صبامهر - را به دلیل تخریب مسئولان این فدراسیون برای مدت سه ماه از حضور تمام میادین این رشته محروم کرد اما بر اساس تصمیم گیری انجام شده اعمال این محرومیت از ابتدای لیگ برتر 89 آغاز شد.

اظهار نظر در جراید ورزشی همراه با تخریب مسئولان فدراسیون بسکتبال و نداشتن مدارک و مستندات لازم و کافی برای ارائه جهت تایید صحبت‎های مطرح شده، مواردی بود که موجب شد کمیته انضباطی به خاطر آنها و با توجه به مواد 7 و 8 آئین‎نامه انضباطی مصوب سازمان تربیت بدنی محرومیت سه ماهه برای مهران شاهین‎طبع در نظر بگیرد.