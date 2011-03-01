به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم مهرام بر اساس رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال از ابتدای فصل جاری مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور و برای مدت سه ماه اجازه همراهی تیمش را نداشت. اما محرومیت این مربی که از دوم دیماه و همزمان با آغاز رقابتهای باشگاهی آغاز شد، دوم فروردینماه به پایان میرسد.
بنابراین مهران شاهینطبع که تا این مرحله از رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از نشستن بر روی نیمکت تیمش محروم بود از دوم فروردینماه به بعد میتواند بازیکنان مهرام را در مسابقات باشگاهی کشور همراهی کند.
اسفندماه سال گذشته کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در پایان نشستی 6 ساعته مهران شاهینطبع - سرمربی وقت تیم صبامهر - را به دلیل تخریب مسئولان این فدراسیون برای مدت سه ماه از حضور تمام میادین این رشته محروم کرد اما بر اساس تصمیم گیری انجام شده اعمال این محرومیت از ابتدای لیگ برتر 89 آغاز شد.
اظهار نظر در جراید ورزشی همراه با تخریب مسئولان فدراسیون بسکتبال و نداشتن مدارک و مستندات لازم و کافی برای ارائه جهت تایید صحبتهای مطرح شده، مواردی بود که موجب شد کمیته انضباطی به خاطر آنها و با توجه به مواد 7 و 8 آئیننامه انضباطی مصوب سازمان تربیت بدنی محرومیت سه ماهه برای مهران شاهینطبع در نظر بگیرد.
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