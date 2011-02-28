خیزش های اخیر منطقه الهام گرفته از تفکرعاشورایی امام حسین(ع) است

رضا برجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان اینکه امام حسین(ع) و اندیشه های ایشان در میان مردم ایران جایگاه برجسته ای دارد افزود: اما متاسفانه فیلم سازان ما در این زمینه دچار غفلت شده اند.

وی ادامه داد: انقلاب فرصتی در اختیار فیلم سازان قرار داده تا سراغ چنین مضامینی بروند اما اهالی سینمای ما از این فرصت خوب بهره نبردند و تعداد فیلم های معدودی تاکنون درباره سیدالشهداء(ع) در کشور ما ساخته شده است.

کارگردان مستند "عراق سرزمین جنگ ها" تصریح کرد: اندیشه عاشورایی در سینمای ما جریان ندارد در حالی که این اندیشه از ظرفیت بالایی در راستای معرفی دین اسلام و مذهب تشیع برخور داراست و بهترین تفکری است که می تواند مبانی انقلاب اسلامی را به جهان معرفی کند.

برجی با اشاره به جمله ای از شهید آوینی مبنی بر این که افق نگاه فیلم سازان مسلمان ایرانی باید سینمای مبارزه باشد اظهار داشت: نبرد حق و باطلی که در کربلا بر پا شد تا پایان تاریخ جریان دارد و کسی که با چنین نگرشی فیلم بسازد به سینمای مبارزه نزدیک شده است.

این مستند ساز خاطرنشان کرد: من معتقدم خود امام حسین(ع) باید به یک فیلم ساز اجازه ساخت اثری را درباره خودشان و حماسه بزرگ عاشورا بدهد چون به نظر من هر کسی لیاقت و شایستگی آن را ندارد تا در مورد چنین موضوعات مقدسی فیلم بسازد.

