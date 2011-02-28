نصب سیستم هوشمند ترمز خودکار بر روی خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از چندین دهه فعالیت مدنی برای کنترل سرعت در خیابانهای شهری، در نهایت یک شرکت خودرو سازی قصد دارد با استفاده از سیستم ردیاب عابر پیاده خود تمامی سرعت گیرها و موانع خیابانی را جمع آوری کند.

شرکت ولوو موفق به ارائه سیستم ردیاب عابر پیاده ای شده است که می تواند به محض قرار گرفتن فرد یا مانعی در برابر خودرو، به صورت خودکار ترمز خودرو را فعال کرده و از وقوع تصادف جلوگیری کند.

این سیستم که با هدف نجات جان انسانها در خیابانهای شهری طراحی شده است، در سرعت 35 کیلومتر بر ساعت ترمزهای خودکار را آغاز خواهد کرد، البته این سیستم در تمامی طیفهای سرعت خودرو فعال است.

این سیستم از فناوری رادارها و دوربینهای تصویربرداری برای ردیابی عابران پیاده و دیگر خودروها استفاده می کند. در صورتی که خودرو در حال برخورد با مانعی باشد، هشداری صوتی در فضای خودرو راننده را از حادثه آگاه خواهد کرد و در صورتی که پاسخی دریافت نشود، خودرو به صورت خودکار ترمز خواهد کرد.

با این همه این سیستم در تاریکی شبها و یا در آب و هوای نامساعد قابلیت ردیابی موانع را ندارد و ولوو این بخش از ضعف سیستم را با بیان اینکه همیشه راننده است که امنیت رانندگی را به عهده خواهد داشت، برطرف ساخته است.

سالانه 14 درصد کشته شدگان حوادث رانندگی در اروپا و 11 درصد در آمریکا از میان عابران پیاده هستند و این شرکت خودرو سازی سوئیسی تخمین زده است سیستم ردیابی جدیدش می تواند میزان تصادف خودروها با عابران پیاده را تا 20 درصد و تعداد افرادی که در اثر تصادفها به شدت آسیب می بینند را تا 30 درصد کاهش دهد.

بر اساس گزارش دیلی میل، این سیستم ایمنی هوشمند یکی از گزینه های موجود در خودروهای ولوو مدل XC60، S60 و V60 خواهد بود.