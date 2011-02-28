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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

طی همایشی در قم؛

نرم افزار کنزالحکمه و هفت مجموعه معجم موضوعی رونمایی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: همایش «رونمایی از نرم افزارهای کنزالحکمه 5، 4، 3 و6 و کتاب‌های فرهنگ اعلام و هفت مجموعه معجم موضوعی» به همت مرکز دایره المعارف علم عقلی اسلامی در قم برگزار می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نرم افزار‌ها عبارتند از نرم افزار کنزالحکمه «3» مشتمل بر «معجم موضوعی چکیده‌ها و نمایه‌های مجموعه مصنفات شیخ اشراق» به ضمیمه اصطلاح نامه فلسفه اشراق؛ نرم افزار کنزالحکمه «4» مشتمل بر «معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های منابع منطقی» به ضمیمه اصطلاح نامه علم منطق، نرم افزار کنز الحکمه «5» مشتمل بر «معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های فلسفی»؛ نرم افزار کنز الحکه «6» مشتمل بر «معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های منابع کلامی» به ضمیمه اصطلاح نامه علم کلام می‌باشند.

همچنین معرفی و رونمایی از کتاب‌های فرهنگ اعلام علوم عقلی اسلامی در 5 جلد، المعجم الموضوعی لشرح المواقف در 5 جلد مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌ها، معجم موضوعی چکیده‌ها و نمایه‌های 14 منبع منطقی در 2 جلد، معجم موضوعی مجموعه مصنفات شیخ اشراق در 2 جلد مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌ها، معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های منابع منطقی در 1 جلد، معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های منابع فلسفی در 3 جلد و معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های کلامی در 4 جلد از دیگر برنامه‌های این همایش نیم روزه است.

بر پایه این گزارش این همایش صبح روز پنج شنبه 12 اسفندماه در تالار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار می‌گردد.

کد مطلب 1263604

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