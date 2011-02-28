به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نرم افزار‌ها عبارتند از نرم افزار کنزالحکمه «3» مشتمل بر «معجم موضوعی چکیده‌ها و نمایه‌های مجموعه مصنفات شیخ اشراق» به ضمیمه اصطلاح نامه فلسفه اشراق؛ نرم افزار کنزالحکمه «4» مشتمل بر «معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های منابع منطقی» به ضمیمه اصطلاح نامه علم منطق، نرم افزار کنز الحکمه «5» مشتمل بر «معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های فلسفی»؛ نرم افزار کنز الحکه «6» مشتمل بر «معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های منابع کلامی» به ضمیمه اصطلاح نامه علم کلام می‌باشند.



همچنین معرفی و رونمایی از کتاب‌های فرهنگ اعلام علوم عقلی اسلامی در 5 جلد، المعجم الموضوعی لشرح المواقف در 5 جلد مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌ها، معجم موضوعی چکیده‌ها و نمایه‌های 14 منبع منطقی در 2 جلد، معجم موضوعی مجموعه مصنفات شیخ اشراق در 2 جلد مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌ها، معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های منابع منطقی در 1 جلد، معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های منابع فلسفی در 3 جلد و معجم موضوعی فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های کلامی در 4 جلد از دیگر برنامه‌های این همایش نیم روزه است.



بر پایه این گزارش این همایش صبح روز پنج شنبه 12 اسفندماه در تالار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار می‌گردد.