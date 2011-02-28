رانندگان اتوبوسها به متحصنین میدان اللؤلؤ منامه پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط بحرین، این اتوبوس ها با هدف اعلام همبستگی و حمایت از جوانان بحرینی به طرف میدان لؤلؤ حرکت کردند تا از تحصن کنندگان در میدان حمایت کنند.

گفته می شود که حدود 300 دستگاه اتوبوس و مینی بوس در این تظاهرات شرکت کرده اند.

ناآرامی ها در بحرین که تقریباً از دو هفته پیش و در پی قیام ملت ها در تونس و مصر آغاز شده اوج گرفته است. مردم این کشور خواستار اصلاحات و رفع تبعیض در بین فرقه های مختلف اجتماعی هستند.

امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن استقبال از گفتگوهای ملی در این کشور بر گفتگوهای جامع، با تمامی طرف ها تاکید کرد.