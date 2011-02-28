کاهش 10 درصدی جامعه هدف امداد آذربایجان شرقی/پایان حمایت دائمی از مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین دشتی ظهر دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری به خبرنگاران گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده، امسال پرونده پنج هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی از بین پرونده های مددجویان تحت پوشش این نهاد خارج شده است.

وی کاهش شمار مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را یکی از سیاست های اصولی این نهاد اعلام و خاطرنشان کرد: این رویه با توانمند سازی مددجویان در سال های آتی نیز ادامه یافته و از این پس هیچ پرونده برای حمایت دائمی پذیرش نخواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در پاسخ به ابهامات مربوط به قطع مستمری مددجویان این مجموعه با پرداخت یارانه ها، اظهار داشت: پرداخت مستمری مددجویان تنها دو ماه به تاخیر افتاده که مشکل از سیستم اداری بوده است.

دشتی اضافه کرد: مستمری آذر و دی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی پرداخت شده و تنها مستمری ماه بهمن آنان هنوز پرداخت نشده که همزمان با مستمری اسفند قابل پرداخت خواهد بود.

وی میانگین سرانه هر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی در ماه را 44 هزار تومان اعلام و خاطرنشان کرد:هم اکنون 87 هزار و 800 خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند که 49 درصد از این تعداد در شهرها و 51 درصد در روستاها ساکنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی با بیان اینکه 65 درصد از مجموع مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی زن و بقیه مرد هستند، گفت: در 9 ماه نخست امسال خدمات مختلفی به ارزش 37 میلیارد و 862 میلیون و 700 هزار تومان به مددجویان استان ارائه شده است.

موج تغییر مدیریت در کمیته امداد آذربایجان شرقی

دشتی در بخش دیگری از این نشست خبری به موج جدیدی از تغییرات مدیریتی در کمیته امداد آذربایجان شرقی اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای استفاده از حضور افراد شایسته از نسل جوان در ساختار سازمانی کمیته امداد، مدیریت 10 شاخه شهرستانی امداد آذربایجان شرقی تغییر یافته و 14 مدیریت دیگر به زودی دستخوش تحول خواهند شد.

وی همچنین معاون جدید توسعه مشارکت های مردمی و مدیر جدید روابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی را که در نشست حضور داشتند، به خبرنگاران معرفی و تاکید کرد:تحولات صورت گرفته در مسئولیت های سازمانی این مجموعه به منظور فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه نوآوری و بروز خلاقیت ها بوده است.

بر اساس اظهارات مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی، علی حداد به عنوان معاون جدید توسعه مشارکت های مردمی و بهروز شریف، به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این مجموعه منصوب و آغاز بکار کرده اند.

دشتی همچنین از خودسازماندهی نیروهای کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی به عنوان حرکتی ابتکاری خبر داد و گفت: برای نخستین بار از پرسنل امداد آذربایجان شرقی خواسته شد برای خودشان پستی تعریف کنند که با سازماندهی امداد 70 درصد همخوانی داشت.

به گفه وی، کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی به عنوان پاسخگوترین دستگاه اجرایی استان شناخته شده و از نظر سلامت اداری نیز جزو پنج دستگاه نمونه آذربایجان شرقی معرفی شد.

امداد به هیچ جناحی وابسته نیست

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه مددجویانی از خانواده زندانین سیاسی تحت پوشش کمیته امداد هستند، تصریح کرد: این نهاد به هیچ جناح و گروهی وابسته نیست و به صورت مستقل عمل می کند.

حسین دشتی با تاکید بر اینکه کمیته امداد به هیچ گروه و باندی تعلق خاطری ندارد، اضافه کرد: این مجموعه طی 32 سال گذشته زیر پرچم ولایت و نظام جمهوری اسلامی به فعالیت پرداخته و مددجویانی از اقشار مختلف نیز تحت پوشش آن هستند.

وی ادامه داد: هم اکنون حدود 400 هزار نفر از جمله 19 هزار حامی، پنج هزار فرهنگی و هزاران نفر با داشتن صندوق صدقات در ارتباط مستقیم با کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.

درآمد 10 میلیاردی امداد آذربایجان شرقی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره میزان درآمد این مجموعه اظهار داشت: طی 11 ماه گذشته امداد استان 10 میلیارد و 78 میلیون تومان درآمد داشته که سه میلیارد و 700 میلیون تومان آن از محل صندوق صدقات بوده است.

وی گفت: سه میلیارد و 200 میلیون تومان از این میزان در طرح اکرام ایتام هزینه شده و مابقی در امر مسکن، درمان، جهیزیه و خدمات دیگر مددجویان صرف می شود.

دشتی، اعتبارات امسال کمیته امداد امام خمینی(ره)آذربایجان شرقی را 72 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با سال قبل که 64 میلیارد تومان بود هشت میلیارد تومان فزایش نشان می دهد.