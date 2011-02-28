به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الامارات امارات برای برگزاری دیدار با ذوب‌آهن ایران در نخستین هفته رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 12:30 امروز از طریق فرودگاه بهشتی وارد شهر اصفهان شد.

طبق هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی باشگاه ذوب‌آهن کاروان تیم فوتبال الامارات با اسکورت و تشریفات ویژه به هتل کوثر منتقل شدند. همچنین "یازبک یازبک" ناظر داوری این دیدار هم ساعت 23 امشب از فرودگاه وارد اصفهان می‌شود.

از سوی دیگر کامران شیرزادی مدیر رسانه‌ای باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در مورد برگزاری نشست‌های خبری این دیدار به خبرنگار مهر گفت: نشست خبری سرمربیان و کاپیتان‌های دو تیم ذوب آهن و الامارات ساعت 11:30 فردا سه‌شنبه در "سالن چشم انداز" هتل کوثر برگزار می‌شود.

مدیر رسانه‌ای باشگاه ذوب‌آهن اصفهان افزود: نشست هماهنگی این مسابقه هم ساعت 14 فردا با حضور ناظر بازی، نمایندگانAFC، داوران و سرپرست‌های دو تیم و مسئولان ذیربط در سالن میخک هتل کوثر برگزار می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و الامارات امارات در هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عصر چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.