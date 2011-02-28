مسابقه کتاب خوانی راز حجاب در کردستان برگزار می شود

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان اولین دوره مسابقه استانی راز حجاب را برگزار می کند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقه افزود: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و همچنین آشنایی نسل جوان با شیوه های رعایت این دستور دینی از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است .

وی زمان ثبت نام علاقمندان به این مسابقه را 21 اسفند ماه جاری تا 21 فروردین ماه سال 1390 اعلام و خاطرنشان کرد: محل ثبت نام علاقمندان دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان و پایگاه‌های مقاومت بسیج در سراسر استان است .

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: آزمون این مسابقه روز جمعه 26 فروردین ماه سال 90 در سطح مصلاهای استان برگزار می‌ شود .

حجت ‌الاسلام مصائبی عنوان کرد: به برندگان این مسابقه جوایز ارزنده‌ ای از جمله سکه تمام بهارآزادی، کمک هزینه سفرهای زیارتی و لوازم خانگی اهدا می‌ شود .

وی یادآور شد: مراسم اختتامیه این مسابقه و اهدای جوایز آن نیز سوم خرداد ماه سال 90 و مصادف با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) و سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار می‌ شود .