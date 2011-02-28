مسابقه کتاب خوانی راز حجاب در کردستان برگزار می شود

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان اولین دوره مسابقه استانی راز حجاب را برگزار می کند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقه افزود: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و همچنین آشنایی نسل جوان با شیوه های رعایت این دستور دینی از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.
وی زمان ثبت نام علاقمندان به این مسابقه را 21 اسفند ماه جاری تا 21 فروردین ماه سال 1390 اعلام و خاطرنشان کرد: محل ثبت نام علاقمندان دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان و پایگاههای مقاومت بسیج در سراسر استان است.
معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: آزمون این مسابقه روز جمعه 26 فروردین ماه سال 90 در سطح مصلاهای استان برگزار می شود.
حجت الاسلام مصائبی عنوان کرد: به برندگان این مسابقه جوایز ارزنده ای از جمله سکه تمام بهارآزادی، کمک هزینه سفرهای زیارتی و لوازم خانگی اهدا می شود.
وی یادآور شد: مراسم اختتامیه این مسابقه و اهدای جوایز آن نیز سوم خرداد ماه سال 90 و مصادف با ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) و سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار می شود.
معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: این اداره کل در طول سال مسابقات مختلفی را برای اقشار جامعه در مناسبتهای مختلف برگزار می کند که مسابقه خانوادگی از ولادت تا ولادت و قرآن در خانه از جمله این مسابقات بوده است.
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