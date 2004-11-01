95 درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن توسط بخش خصوصي انجام مي شود

يك كارشناس مسكن وشهرسازي در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري بخش خصوصي درساخت و ساز كشور ، در صورتي كه اين سرمايه گذاري با سياستهاي دولت و نيازهاي واقعي جامعه هماهنگ باشد مي تواند كارآمد باشد .

عليرضا شاكري تصريح كرد: توليد مسكن توسط بخش خصوصي بايد به سمت توليد مسكن مورد نياز جامعه باشد نه خانه هاي خالي .

وي خواستار افزايش سهم دولت دربخش مسكن شد و گفت: دولت مي تواند با افزايش سهم خود درساخت و سازها و سياستگذاري در جهت حركت سرمايه ها به اين بخش موجب رقابت دولت با بخش خصوصي و در نتيجه توليد مسكن مناسب و با كيفيت شود.

شاكري تاكيد كرد: براساس آمار موجود ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي طي سالهاي 80 تا 82 حدود 34 درصد در سال رشد داشته است .

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