اعلام پیشنهاد کف و سقف مزدی کارگران در چهارشنبه

محمد پارسا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت جمع بندی و ارائه پیشنهاد رسمی کارگران به شورای عالی کار درباره وضعیت معیشتی و حداقل دستمزد سال آینده گفت: هنوز در این رابطه به هیچ جمع بندی و عدد و رقمی نرسیده ایم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: هر صحبتی که در این رابطه مطرح شود مورد تائید کانون عالی نیست چون جمع بندی و نشست هیئت مدیره را برگزار نکرده ایم.

پارسا خاطر نشان کرد: در روز چهارشنبه هفته جاری نشست نهایی هیئت مدیره کانون عالی را برای تصمیم گیری در زمینه پیشنهاد به شورای عالی کار برگزار و در آن جلسه آخرین برنامه ریزی ها را صورت خواهیم داد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: بنابراین تاکنون نه به جمع بندی و عدد ورقمی رسیده ایم و نه اینکه می توانیم درصد را اعلام کنیم.

وی تاکید کرد: در جلسه پایان هفته جاری سقف و کف پیشنهاد کارگران را تعیین و به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.