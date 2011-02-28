  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اعلام پیشنهاد کف و سقف مزدی کارگران در چهارشنبه

اعلام پیشنهاد کف و سقف مزدی کارگران در چهارشنبه

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه تاکنون هیئت مدیره این کانون برای پیشنهاد حداقل دستمزد یا سبد معیشتی کارگران در سال آینده به جمع بندی خاصی نرسیده است، گفت: چهارشنبه هفته جاری سقف و کف پیشنهاد رسمی کارگران را اعلام می‌کنیم.

محمد پارسا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت جمع بندی و ارائه پیشنهاد رسمی کارگران به شورای عالی کار درباره وضعیت معیشتی و حداقل دستمزد سال آینده گفت: هنوز در این رابطه به هیچ جمع بندی و عدد و رقمی نرسیده ایم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: هر صحبتی که در این رابطه مطرح شود مورد تائید کانون عالی نیست چون جمع بندی و نشست هیئت مدیره را برگزار نکرده ایم.

پارسا خاطر نشان کرد: در روز چهارشنبه هفته جاری نشست نهایی هیئت مدیره کانون عالی را برای تصمیم گیری در زمینه پیشنهاد به شورای عالی کار برگزار و در آن جلسه آخرین برنامه ریزی ها را صورت خواهیم داد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: بنابراین تاکنون نه به جمع بندی و عدد ورقمی رسیده ایم و نه اینکه می توانیم درصد را اعلام کنیم.

وی تاکید کرد: در جلسه پایان هفته جاری سقف و کف پیشنهاد کارگران را تعیین و به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.

کد مطلب 1263610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها