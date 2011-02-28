به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در مراسم بهره برداری از یک واحد بزرگ صنعتی در سمنان از خودکفائی در تولید بسیاری از محصولات صنعتی خبر داد و گفت: در سالهای نه چندان دور در اغلب صنایع کشور بخش عمده‌ای از بازار به صورت انحصاری در اختیار تعداد کمی از تولیدکنندگان بود اما امروز شاهد هستیم در اغلب رشته های صنعتی نه تنها به خودکفائی رسیده ایم بلکه ظرفیتهائی بیش از نیاز بازار داخل ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: امروز حتی یک ریال صرف آنچه باعث انحصار شود پرداخت نمی شود بلکه تسهیلات را به گونه ای در اختیار صنعتگران قرا رمی دهیم که به دور از انحصار برای کار و تولید انگیزه ایجاد کند.

محرابیان با اشاره به روز ملی حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کننندگان و حضور رئیس جمهور در این روز برای بهره برداری از این واحد صنعتی، این اتفاق را نشانه توجه دولت به تولیدکنندگان دانست و افزود: با اطمینانی که تولیدکنندگان به مردم داده اند در آستانه سال نو بازار داخل بصورت خود کنترلی در آمده و روزهای آرمی را سپری می کند به گونه ای که اگر بخواهیم نوسات بازار را در سال جاری نسبت به سالهای گذشته در همین ایام مقایسه کنیم شاهد خواهیم بود که بازار امسال بسیار آرامتر است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صنایع و معادن با روشهائی که به دور از ایجاد انحصار باشد از صنعتگران و معدنکاران حمایت خواهد کرد گفت: در گذشته روشهائی برای حمایت از صنعتگران استفاده می شد که باعث ایجاد انحصار در بازار بود.

وزیر صنایع ومعادن در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تا پیش از اجرای قانون هدفمتدکردن یارانه ها قرار دادن انرژی ارزان در اختیار بخش صنعت جلو رشد آن را گرفته بود، تاکید کرد: امروز بعد از گذشت بیش از دو ماه از اجرای این قانون استعدادهای لایه های پنهان بخش صنعت نمایان شده است اما برای شکوفائی بخش صنعت و معدن در قدم بعدی نظام بانکی باید اصلاح شود.

محرابیان با بیان اینکه دریافت سودهای بالا از صنعتگران دو زیان عمده را به همراه دارد، گفت : سودهای 17 و 18 درصدی که بانکها از صنعتگران دریافت می کنند از یک سو باعث افزایش پایه تورم در کشور شده است و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصولات صنعتی را افزایش داده است.



وی در خصوص دومین زیان دریافت سودهای بالا از صنعتگران گفت: استعدادهای نظام بانکی که امروز مدیران فعال و توانا در راس آن قرار دارند با دریافت این سودها بروز نمی کند و وقتی مدیر یک موسسه پولی یا بانکی این اطمینان را داشته باشد که در پایان سال سطح سود 18 درصدی برای او تضمین شده است استفاده از شیوه های نوین بانکداری برای او اهمیت چندانی نخواهد داشت.

محرابیان با بیان اینکه شیوه های کنونی مدیریت بانکها باید مورد بازنگری قرار بگیرد تاکید کرد: دهها شیوه برای سود دهی بانکها وجود دارد اما در حال حاضر از این شیوه ها استفاده نمی شود.