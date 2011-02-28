اختصاص 410 میلیون یورو برای احداث واحدهای صنعتی در گیلان

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این میزان تسهیلات در دور سوم سفر رئیس جمهوری به استان مصوبه شده است، افزود: بخش صنعت و معادن استان گیلان اولین استانی است که تا ابتدای اسفند ماه موفق به تحقق اهداف سرمایه گذاری صنعتی در سال جاری شده و از نظر عملکرد در حوزه هدفمند سازی یارانه ها نیز این بخش در رتبه هشتم کشوری قرار دارد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر گیلان در مجموع از لحاظ تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی موجود رتبه پنجم، میزان سرمایه گذاری موجود براساس پروانه های بهره برداری صنعتی رتبه دهم و تعداد اشتغال مستقیم موجود در بخش صنعت رتبه هفتم کشوری را دارد.

رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: حداکثر تا پایان نیمه اول سال 90 در قالب جشنواره صنعت و معدن در استان گیلان چند طرح بزرگ و ملی به همراه چندین طرح صنعتی دیگر با میزان سرمایه گذاری افزون بر هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی حدود پنج هزار نفر با حضور مقامات کشوری بطور رسمی به بهره برداری می رسد.

وی همچنین بر اهمیت پیگیری اجرای صحیح مصوبات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و نیز مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به گیلان تاکید کرد و یادآورشد: با اجری این مصوبات شاهد رفع موانع و شکوفایی بیشتر صنعت ومعدن استان گیلان خواهیم بود.