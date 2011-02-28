۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

دکتر هویدا:

برنامه‌های آموزش پزشکان عمومی مربوط به دهه 60 است

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با عنوان این مطلب که برنامه‌های آموزش مداوم پزشکان عمومی کشور مربوط به دهه 60 است، بر ضرورت بازنگری این برنامه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا افزود: این همایش با ارایه برنامه‌های آموزش مدون مصوب وزارت بهداشت به پزشکان عمومی و با هدف ارتقاء و بروز رسانی سطح علمی و دانش جامعه پزشکی در قالب 28 برنامه مدون و یک برنامه جامع در زمینه سلامت خانواده برگزار می‌شود که مجموعاً دارای 140 امتیاز مدون بازآموزی و 6 امتیاز غیرمدون است.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، از عدم بازنگری و تدوین مجدد برنامه‌های آموزش مداوم پزشکان عمومی توسط وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: برنامه‌های آموزش مداوم پزشکان عمومی در دهه 60 در وزارت بهداشت تدوین شده که با توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی آن زمان بوده اما هم اکنون با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باید مباحث و محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی در جهت تربیت پزشک خانواده و برقراری نظام ارجاع مورد بازنگری قرار گرفته و تدوین شود.

هویدا اعلام کرد: برنامه‌های آموزشی انجمن پزشکان عمومی کشور از سال 1368 در قالب اجرای برنامه‌های بهداشتی کشور و پس از آن با تدوین برنامه‌های آموزش مداوم، در جهت برگزاری همایشهای بازآموزی اجرا شده است و برگزاری همین برنامه‌های آموزشی، هسته اولیة تشکیل و فعالیت انجمن پزشکان عمومی کشور بطور رسمی در سال 1372 بوده است.

همایش علمی پزشکان عمومی سراسر کشور توسط انجمن پزشکان عمومی ایران از فردا به مدت 4 روز در سالن همایشهای بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد. 

