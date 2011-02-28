به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا افزود: این همایش با ارایه برنامه‌های آموزش مدون مصوب وزارت بهداشت به پزشکان عمومی و با هدف ارتقاء و بروز رسانی سطح علمی و دانش جامعه پزشکی در قالب 28 برنامه مدون و یک برنامه جامع در زمینه سلامت خانواده برگزار می‌شود که مجموعاً دارای 140 امتیاز مدون بازآموزی و 6 امتیاز غیرمدون است.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، از عدم بازنگری و تدوین مجدد برنامه‌های آموزش مداوم پزشکان عمومی توسط وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: برنامه‌های آموزش مداوم پزشکان عمومی در دهه 60 در وزارت بهداشت تدوین شده که با توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی آن زمان بوده اما هم اکنون با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باید مباحث و محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی در جهت تربیت پزشک خانواده و برقراری نظام ارجاع مورد بازنگری قرار گرفته و تدوین شود.

هویدا اعلام کرد: برنامه‌های آموزشی انجمن پزشکان عمومی کشور از سال 1368 در قالب اجرای برنامه‌های بهداشتی کشور و پس از آن با تدوین برنامه‌های آموزش مداوم، در جهت برگزاری همایشهای بازآموزی اجرا شده است و برگزاری همین برنامه‌های آموزشی، هسته اولیة تشکیل و فعالیت انجمن پزشکان عمومی کشور بطور رسمی در سال 1372 بوده است.

همایش علمی پزشکان عمومی سراسر کشور توسط انجمن پزشکان عمومی ایران از فردا به مدت 4 روز در سالن همایشهای بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.