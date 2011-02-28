به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال السد قطر ضمن بیان این مطلب افزود: ما برای کسب سه امتیاز به تهران آمده ایم و امیدوار هستیم با یک بازی خوب نتیجه این دیدار را به نفع خود رقم بزنیم. ما فردا مقابل استقلال بازی سختی پیش رو خواهیم داشت اما مطمئن هستم که بازیکنان ما با اعتماد به نفس کامل در این دیدار حاضر خواهند شد.

"جورج فوساتی" با اشاره به اینکه گفته می شود تیم های عربی همیشه برای آمدن به ایران حاشیه سازی می کنند و نمی خواهند که در ایران مقابل تیم های ایرانی قرار بگیرند گفت: این قضیه به من مربوط نخواهد شد و این را باید مسئولین باشگاه السد جواب دهند. کار من فقط از لحاظ فنی است و این مسائل به من ارتباطی ندارد.

سرمربی تیم السد قطر در خصوص نتایج دو دهه گذشته السد و اینکه این تیم در چند سال اخیر هنوز نتوانسته استقلال را شکست دهد، گفت: باید به گذشته دیگر فکر نکنیم و در حال حاضر به دیدار خود مقابل استقلال فکر کنیم و نگرش دیگری به این دیدارها داشته باشیم. ما می خواهیم که در بازی اول مقابل استقلال ایران برنده باشیم تا این نگرش را عوض کنیم. شما دیدید که استقلال هم در دیدار آخر خود مقابل سپاهان مساوی کرد و می توانست بازنده این دیدار باشد.

جورج فوساتی در پایان و در خصوص حضور تماشاگران استقلال در ورزشگاه و اینکه آیا حضور آنان می تواند تاثیر منفی بر روند تیم السد داشته باشد گفت: من با نظر شما خبرنگاران ایرانی موافق نیستم چرا که حضور تماشاگران می تواند بر جذابیت های بازی بیفزاید.من از حضور آنان هراسی ندارم. حضور تماشاگران استقلال می تواند بسیار مفید باشد و مشابه آن است که شما در سالن تئاتر باشید اما تماشاگری وجود نداشته باشد و عدم حضور تماشاگران در سالن تئاتر هیچ انگیزه ای برای بازیگران ندارد. من امیدوار هستم که تماشاگران هوادار استقلال در ورزشگاه حضور داشته باشند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و السد قطر در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17:30 دقیقه روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.