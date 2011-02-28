۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

مجتمع آموزشی شهری در گلستان دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان درباره مجتمع های شهری گفت: از اول مهر سال 90 مدیران آموزش پرورش شهرستان می توانند اقدام به تشکیل مجتمع های شهری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی بعد از ظهر دوشنبه در شورای اداری این نهاد افزود: بهتر است این مجتمع ها از سه مقطع تشکیل شود ،در غیر این صورت از دو مقطع ،  مدارس نزدیک به هم با یک جنسیت و فقط مدارس تک شیفت می توانند به مجتمع تبدیل شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش ضمن همه جانبه خواندن تلاش ها گفت: امروز در آموزش و پرورش ماموریت های بسیار بزرگی پیش روی ماست و توجه به عامل انسانی و بالابردن انگیزه در آن از اهمیت بالایی برخوردار است و امید است با تغییراتی که در ساختار آموزش و پرورش بوجود آمده مشکلات هموار گردد.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک تمامی مدارس کشور به اینترانت وصل می شود و اولیاء، دانش آموزان و فرهنگیان از امکانات آن استفاده کنند و معلمان و اولیاء می توانند مشترک این سیستم شوند همچنین مدارس می توانند از محتواهایی که این مرکز در وزارتخانه به مدارس می دهد مانند روش های تدریس، مجلات رشد و ... استفاده کنند.

پایین محلی، از ایجاد دانشگاه جامع فرهنگیان و از شکل گیری و توجه جدی به مراکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان در وزارتخانه  جهت برنامه ریزی برای نخبگان در آینده ای نزدیک خبر داد و بر سازماندهی نیروی انسانی  در آموزش و پرورش استان و جذب واجدین شرایط بر اساس آزمون تاکید کرد.
 
وی برای نام گذاری هفت روز هفته معلم، نام های معلم و پیش کسوتان، معلم و ایثارو شهادت- معلم و  ولایت، معلم و دانش آموز، معلم و تربیت، معلم و بصیرت .... پیشنهاد داد و خواستار برنامه ریزی و اجرای هرچه بهتر آن شد.
کد مطلب 1263621

