مجتمع آموزشی شهری در گلستان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی بعد از ظهر دوشنبه در شورای اداری این نهاد افزود: بهتر است این مجتمع ها از سه مقطع تشکیل شود ،در غیر این صورت از دو مقطع ، مدارس نزدیک به هم با یک جنسیت و فقط مدارس تک شیفت می توانند به مجتمع تبدیل شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش ضمن همه جانبه خواندن تلاش ها گفت: امروز در آموزش و پرورش ماموریت های بسیار بزرگی پیش روی ماست و توجه به عامل انسانی و بالابردن انگیزه در آن از اهمیت بالایی برخوردار است و امید است با تغییراتی که در ساختار آموزش و پرورش بوجود آمده مشکلات هموار گردد.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک تمامی مدارس کشور به اینترانت وصل می شود و اولیاء، دانش آموزان و فرهنگیان از امکانات آن استفاده کنند و معلمان و اولیاء می توانند مشترک این سیستم شوند همچنین مدارس می توانند از محتواهایی که این مرکز در وزارتخانه به مدارس می دهد مانند روش های تدریس، مجلات رشد و ... استفاده کنند.

پایین محلی، از ایجاد دانشگاه جامع فرهنگیان و از شکل گیری و توجه جدی به مراکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان در وزارتخانه جهت برنامه ریزی برای نخبگان در آینده ای نزدیک خبر داد و بر سازماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان و جذب واجدین شرایط بر اساس آزمون تاکید کرد.

وی برای نام گذاری هفت روز هفته معلم، نام های معلم و پیش کسوتان، معلم و ایثارو شهادت- معلم و ولایت، معلم و دانش آموز، معلم و تربیت، معلم و بصیرت .... پیشنهاد داد و خواستار برنامه ریزی و اجرای هرچه بهتر آن شد.